Wehr Unbekannter zerkratzt Auto auf Firmenparkplatz

Polizei nimmt sachdienliche Hinweise entgegen

Am Donnerstagmorgen zerkratzte ein unbekannter Täter an einem zwischen 8 Uhr und 12.45 Uhr auf einem Firmenparkplatz in der Rheinstraße in Wehr-Brennet geparkten schwarzen BMW 320. Die Tat wurde zwischen 8 Uhr und 12.45 Uhr verübt und erstreckte sich auf die gesamte linke Fahrzeugseite. Hierdurch entstand Sachschaden von etwa 3000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Wehr entgegen (Telefon 07762/80780).