Wehr Unbekannte rollen riesige Kabeltrommel in Wehra

Vermutlich Sabotageakt gegen den geplanten Windpark Hasel

Unbekannte haben – vermutlich am Wochenende – beim alten Wehrer Festplatz in der Industriestraße eine Kabeltrommel mit Leerrohren entwendet und anschließend in die nahe Wehra gerollt. Der alte Festplatz dient derzeit als Umschlagplatz für eine EnBW-Baustelle. Der Energieversorger stellt den Netzanschluss zwischen dem geplanten Windpark Hasel und dem Umspannwerk Finsterbach her. Neben den Stromkabeln werden auch eben jene Leerrohre für Lichtwellenleiter verlegt, die nun in der Wehra landeten. Später könnten in die Rohre Glasfaserkabel und Lichtwellenleiter eingeblasen werden und damit die Anbindung an das schnelle Internet verbessern. "Die Trommel ist immerhin mannshoch und zentnerschwer – also kaum aus Versehen dorthin geraten", so EnBW-Pressesprecher Ulrich Stark. Er rätselt nun, ob das Versenken der riesigen Kabeltrommel als Sabotageakt gegen den Windpark Hasel zu verstehen ist oder die Tat "eher den Ausbau des schnellen Internets in der Region aufhalten sollte", so Stark mit einem Augenzwinkern.

Derweil hofft der Energieversorger weiter auf eine schnelle Genehmigung des Transportweges für den Baustellenverkehr durch das Verwaltungsgericht Freiburg. Wie bereits berichtet, hatte die Stadt Schopfheim die Nutzung eines 170 Meter langen kommunalen Feldweges untersagt. Daraufhin hatte EnBW eine Einstweilige Verfügung beantragt. Aus Zeitgründen hat EnBW beim Landratsamt Lörrach gleichzeitig den vorübergehenden Bau eines Ersatzweges beantragt. "Dass eine Gebietskörperschaft wie die Stadt Schopfheim uns mit der Verweigerung der Nutzung des 170 Meter langen Weges so behindert, dass es das ganze Projekt in eine schwierige Lage bringt, ist wirklich bemerkenswert. Damit haben wir wirklich nicht gerechnet", erklärt Stark. Zu Fall bringen könnte Schopfheim den Windpark jedenfalls nicht, allerhöchstens verzögern. "Es sind Verträge gemacht. Eine Vollbremsung wäre da sehr schwierig."