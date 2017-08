Wehr Transporter fährt Vierjährige in Wehr an: Kind hat großes Glück

Von der Hand des Vaters losgerissen hat sich eine Vierjährige am Donnerstag in Wehr. Das Kind rannte auf die Straße und direkt in einen vorbeifahrenden Transporter.

Wehr – Einen Schutzengel an der Seite hatte ein kleines Mädchen bei einem Unfall mit einem Transporter am Donnerstagabend in der Waldstraße in Wehr. Dort war um etwa 18.45 Uhr ein Vater mit seiner vierjährigen Tochter zu Fuß unterwegs. Wie die Polizei in ihrer Mitteilung erklärt, hatte der Mann das Kind an der Hand gehalten. Ohne jegliche Vorwarnung riss sich das Kind allerdings los und rannte auf die Fahrbahn. Ein gerade heranfahrender Kleintransporter bremste laut Darstellung der Polizei zwar ab, erwischte das kleine Kind aber trotzdem. Das Mädchen wurde demnach zu Boden geschleudert. Dabei erlitt es nach Einschätzung der Polizei offenbar nur geringfügige Verletzungen. Es wurde vom Rettungsdienst zur genaueren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Dem Fahrer des Transporters war kein Vorwurf zu machen, betont die Polizei in ihrer Mitteilung.