Wehr Tipps und Tricks von den Profis: Füchslecamp des SC Freiburg bei SpVgg Brennet-Öflingen

Seit Donnerstag haben 60 Jugendliche der SpVgg Brennet-Öflingen Spaß im Füchslecamp des SC Freiburg. Dabei lernen die Nachwuchsspieler nicht nur, wie man richtig kickt, sondern auch so einiges über sportliches Verhalten auf dem Rasen.

Die Sportvereinigung (SpVgg) Brennet-Öflingen und der SC Freiburg – da haben sich zwei gesucht und gefunden. Zum vierten Mal schon richtet der Bundesligist seit Donnerstag eines seiner Füchsle-Camps auf dem Gelände der SpVgg aus. Und offenbar ist das Füchsle-Camp 2018 in Öflingen schon in trockenen Tüchern.

60 Kinder haben seit Donnerstag vor allem eins: Spaß. Das ist neben den technischen und taktischen Trainingseinheiten die Hauptzutat, die Alexander Strecker und sein fünfköpfiges Team den Kindern zwischen neun und 14 Jahren vermitteln wollen. Natürlich gehe es darum, den Mädchen und Jungs ein paar neue Tricks beizubringen und Spielintelligenz zu vermitteln, so Strecker. „Wir wollen aber auch die Philosophie der Fußballschule des SC Freiburg weitergeben“, verrät der Leiter des Camps. Dazu gehören auch Gedanken wie Fairplay und Teamgeist.

Die Profis sind da nicht unbedingt immer die besten Vorbilder, von denen schauen sich die Nachwuchskicker aber natürlich einiges ab. Einiges von dem Abgeschauten versuchen die Macher solcher Camps den jungen Fußballern dann wieder abzugewöhnen. „Ständig auf den Boden spucken könnt ihr, wenn ihr mal in der Bundesliga spielt, hier muss das nicht sein“, war denn auch eine der Ansagen von Alexander Strecker ganz zu Beginn des Camps. Und gewisse Schimpfwörter und Kraftausdrücke, die in der Schule vielleicht normal seien, wolle er auch nicht hören. Klare Regeln, aber ohne Regeln funktioniert Fußball nun mal nicht. 28 Füchsle-Camps richte der SC Freiburg pro Jahr aus, davon 15 in den Sommerferien. Die Zusammenarbeit mit der SpVgg klappe so gut, dass der SC wohl auch im kommenden Jahr ein Camp in Brennet ausrichten werde, so Strecker.

Bevor es an die erste Trainingseinheit ging, wurden die Kinder und Jugendlichen auch noch eingekleidet. Das gehört beim Füchsle-Camp mit dazu. Einen Ball gab es auch noch für jeden Teilnehmer, dann ging es auf den Kunstrasenplatz zum ersten Training. Was die Mädchen und Jungs aus diesem Training gelernt haben, könnte sich schon bei der Mini-Champions-League am Freitag zeigen. Ein kleines Turnier, bei dem die 60 Mädchen und Jungs in Teams gegeneinander antreten. Richtig viel Spaß gibt es dann noch am Samstag. Nach der Trainingseinheit am Morgen sind auch die Eltern zu einem Familiennachmittag eingeladen.

Einiges zu tun gab es übrigens auch für die Mitglieder des Jugendvorstandes der SpVgg. Jugendleiterin Inge Schneider und ihr Team sind beim Füchsle-Camp nämlich unter anderem dafür zuständig, dass am Mittag etwas zu Essen für die Kinder und Trainer auf den Tisch kommt. Für das Kochen sind vor allem Vereinswirtin Birgit „Biggi“ Urich und Wolfgang „Bolle“ Willig zuständig. Am Donnerstag mussten noch ganz schnell glutenfreie Lebensmittel eingekauft werden, weil sich nämlich herausstellte, dass ein Kind unter einer Glutenallergie leidet. Kein Problem für Biggi, sie besorgt glutenfreie Lebensmittel. Entspannung ist anders, Spaß haben trotzdem alle.