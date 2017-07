Wehr Tina Kreiter aus Wehr ist baden-württembergische Bike-Meisterin im Cross-Country

Vergangenen Woche wurde die 13-Jährige baden-württembergische Eliminator-Sprintmeisterin im Cross-Country. Nun nimmt die Schülerin der Werner-Kirchhofer-Realschule am 22. Juli bei den Deutschen Meisterschaften teil. Doch bei allem Training – die Schule geht für Tina immer noch vor.

Die 13-jährige Wehrerin Tina Kreiter wurde vergangenen Woche baden-württembergische Eliminator-Sprintmeisterin im Cross-Country. Aufgrund dieses Ersten Platzes in der Klasse U 15 darf die Bikerin jetzt an den Deutschen Meisterschaften teilnehmen.

Aktuell ist sie derzeit Gesamtdritte im Schwarzwälder Pactimo-Kids-Cup. Vom Bikepark Gomaringen in Württemberg nach Bad-Salzdetfurt in Niedersachsen: so sieht der Einsatz- und Reiseplan der Schülerin an der Bad Säckinger Werner-Kirchhofer-Realschule im Juli aus. Und beide Male warten harte Prüfungen auf das Wehrer Mädchen. Den einen Test hat Tina inzwischen mit Bravour bestanden. Die eigentliche Nagelprobe folgt am 22. dieses Monats, denn da trifft sie bei der DM auf die gesamte deutsche Nachwuchselite ihrer Klasse.

So wenig aufgeregt wie sie die Aufgabe in Gomaringen angegangen ist, will sie auch in der Kurstadt bei Hannover an den Start gehen. Bange machen gilt nicht. Spaß will Tina mit ihrem Sport haben und das möglich noch lange. Ein gesunder Ehrgeiz sei vorhanden, das bestätigt auch ihre Mutter, und Talent bringt sie auch mit. Mit neun Jahren fing alles bei Tina an. Ihr älterer Bruder Tim saß da bereits im Sattel. Diesen begleitete die Familie regelmäßig zum Training in Rheinfelden. Bei der dortigen SG (Sportgemeinschaft) hatte Tim Aufnahme gefunden. Das ist der Zweiradverein dem auch Olympiasiegerin Sabine Spitz angehört. Was ihr Bruder da machte gefiel ihr. Sie ließ sich von dessen Begeisterung anstecken.

Die Eltern besorgten ihr ein entsprechendes Fahrgerät und die passende Schutzausrüstung dazu und ab ging es ins Gelände. Wehr und die Umgebung bieten einige gute Routen, speziell für Biker, auf denen es sich gut und sicher fahren lässt und wo man auch gefordert wird. Tina fängt eifrig zu trainieren an. Vier bis fünf Mal in der Woche schwingt sie sich für zwei bis drei Stunden auf ihren Drahtesel. Drei Mal davon übt sie mit ihren Vereinskameradinnen in Rheinfelden, meistens draußen nach einem genauen Trainingsplan und unter fachlicher Anleitung. Geht es ins Gelände, dann meistens über Stock und Stein. Ausdauer und Kondition sind bevorzugte Disziplinen, die es zu stärken gilt, auch in der Halle. Outdoor heißt aber das Zauberwort. Es muss schon heftig regnen, bis der Trainer Erbarmen zeigt, sagt Tina. Wind und Wetter wird eisern getrotzt.

Spezielle Programm werden im Freien durchgenommen, vor allem Technik. Der Sport der Tochter sei sehr zeitintensiv. Da sind die Fahrten zum Training. Für die müssen die Mutter oder der Vater ständig bereitstehen, auch für die Meisterschaften, die auf dem Zeitplan stehen. Da kommen Stunden und Reisewege zusammen. Alleine dem Radsport verschworen hat sich Tina aber nicht. So spielt sie als Ausgleich zum Sport in der Jugendkapelle der Stadtmusik mit. Und die Zeit, das Leistungsabzeichen in Bronze abzulegen nahm die Klarinettistin auch noch auf sich. Und dann ist da noch die Schule. Die steht für sie über allem anderen.