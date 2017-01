Wehr / Öflingen Themen für Wehr und Öflingen in 2017: Von Atdorf bis Zunftjubiläum

Was wird das Jahr 2017 wohl bringen? Wir wagen einen Blick auf die wichtigsten Themen und Ereignisse, die Wehr und Öflingen in den nächsten Monaten beschäftigen werden.

PSW Atdorf: Der Januar wird geprägt von dem Milliardenprojekt der Schluchseewerk AG. Drei Wochen lang geht es in der Seebodenhalle um die Erörterungen der Einwendungen gegen das Projekt. Vermutlich wird es noch in diesem Sommer einen "Nachschlag" geben, weil noch nicht alle Fragen geklärt werden können.

Windkraft: Voraussichtlich im Februar wird sich der Gemeinderat nochmals mit dem Windpark Hasel und der geplanten Transportroute für den Bau der vier Anlagen auf dem Glaserkopf beschäftigen. Die entscheidende Frage ist: Gibt es eine Alternative zum Transport durch die Innenstadt? So oder so: Bis zum Ende des Jahres werden sich wohl vier weitere Windräder am Wehrer Horizont drehen.

European Energy Award: Energie zum Dritten: Schon 2016 sollte es eine Zwischenzertifizierung für das kommunale Klimaschutz-Projekt geben. Wegen der Vorbereitungen der Einwendungen zum Projekt Atdorf blieb der Verwaltung zu wenig zeit. An einer finalen Zertifizierung bis Ende 2017 hält Bürgermeister Michael Thater allerdings fest.

Brennet-Areal und Stadtentwicklung: Vor einer entscheidenden Phase steht die Innenstadtentwicklung: Der Bebauungsplan Brennet-Areal soll so weit vorangebracht werden, dass im Sommer mit dem Abriss der alten Werkhallen begonnen werden kann. Parallel dazu arbeitet die Stadt am neuen Stadtentwicklungskonzept 2030, das spätestens Anfang 2018 vorliegen soll.

Wohnungsbau: Nachdem sämtliche städtischen Wohnbaugrundstücke vermarkte sind, wächst wehr 2017 in Öflingen: Das Baugebiet Breit II wird erschlossen und Platz für nmehrere Dutzend Häuslebauer bieten. Wohnraum entsteht auch in der Kernstadt: Hinter dem Wehrahof wird an dem mehrgeschossigen Wohnbauprojekt eines privaten Investors gebaut.

Wehrer Wirtschaft: Nach der Verlegung der Öflinger Straße und der Zusammenführung der beiden Novartis-Grundstücke gibt es berechtigte Hoffnung auf ein neues Logistik-Zentrum für den Pharma-Produzenten, mit dem der Standort Wehr nachhaltig gesichert wird. Eine Entscheidung darüber ist in der Basler Konzernzentrale aber wohl noch nicht gefallen. Bewegung wird es aber mit Sicherheit im neuen Industriegebiet Rossmatt geben. Für die dortigen Grundstücke gebe es mehrere Interessenten, teilte Bürgermeister Michael Thater mit.

Narren: Die Öflinger Narrenzunft darf in diesem Jahr wieder ein VHN-Narrentreffen ausrichten. Höhepunkt ist der Große Umzug am Sonntag, 19. Februar, zu dem 3500 Teilnehmer erwartet werden. In Wehr feiert die Hexen-Zunft Jubiläum: 70 Jahre wird die älteste Wehrer Zunft. Neben dem Nachtumzug am 4. Februar, gibt es am Fasnachtsmontag, 27. Februar, einen Jubiläumsumzug der Hexen.

Burgfestspiele: Einer der kulturellen Höhepunkte des Jahres soll auf der Burgruine Werrach, dem "Schlössle", stattfinden. Nachdem vor drei Jahren das erste Burgmusikfestival witterungsbedingt in die Stadthalle verlegt werden musste, wird es ab Ende Juni einen neuen Versuch geben, das historische Gemäuer kulturell zu beleben: Mit einer Theateraufführung eines Stückes über den Minnesänger Walther von Klingen aus der Feder von Markus Manfred Jung wird gleichzeitig die erstmalige urkundliche Erwähnung Wehrs vor 925 Jahren gewürdigt.

Lothar-Späth-Förderpreis: Die Stiftung des im vergangenen Jahr verstorbenen früheren Ministerpräsidenten Lothar Späth wird ihre Arbeit fortsetzen und künstlerische Arbeiten von geistig behinderten Künstlern würdigen. Die Preisverleihung wird niemand geringeres als die Ehrenbürgerin Anne-Sophie Mutter vornehmen. "Sie hat ihr Kommen bereist zugesagt", verrät Bürgermeister Michael Thater.