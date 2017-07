Wehr Teppich für Kinderecke flechten: Aktion in der Mediathek in Wehr

Teppich für Kinderecke flechten: Aktion in der Mediathek in Wehr

Der Künstler Fernando van Geeteruyen initiiert mit seiner Lebensgefährten Vera Scheuch eine Mitmachaktion für Schulkinder. Die beiden wollen auch Kinder aus der Flüchtlingsunterkunft in Wehr zum Mitmachen bewegen und mit Kindern aus Wehr in Kontakt bringen.

Wehr (kf) Manche Dinge haben nie ein Ende. Nachdem Künstler Fernando van Geeteruyen im vergangenen Jahr die Kunstaktion „Die Nah(t)“ an der Wehra installiert hatte“ ruft er nun, zusammen mit seiner Lebensgefährten Vera Scheuch eine Mitmachaktion für Schulkinder ins Leben. Verwendet wird dabei der Stoff, den van Geeteruyen schon für Die Nah(t) verwendet hat. Stoff, der aus dem ehemaligen Textilunternehmen Brennet stammt.

Am Samstag, 5. August, und Montag, 7. August, sind Schulkinder ab Klasse eins jeweils zwischen zehn und 13 Uhr dazu aufgerufen in der Mediathek aus den Stoffbahnen, die insgesamt etwa einen Kilometer lang sind, einen Teppich für die Kinderecke der Mediathek zu flechten. Einen Teppich flechten? „Ich habe es noch nie gemacht, also bin ich mir sicher, dass es klappt.“ Dieser Satz stammt von Pippi Langstrumpf beziehungsweise von der Autorin Astrid Lindgren und den haben sich Geeteruyen und Scheuch für diese Aktion zu eigen gemacht. Wie groß der Teppich wird und ob er am Ende so wird, wie sie sich das vorstellen, wissen sie noch nicht so genau.

„Die Flechttechnik habe ich mal in einer Zeitschrift gefunden und auch schon Sachen damit gemacht“, macht Vera Scheuch aber deutlich, dass sie nicht völlig ahnungslos an diese Aktion herangehen. Ein kleiner Anfang für den Teppich ist auch schon gemacht. Es funktioniert also.

Ähnlich wie bei Die Nah(t) will Geeteruyen auch mit dieser Aktion ein Zeichen setzen. Damals ging es darum, die beiden Ufer der Wehra miteinander zu verbinden und auf die Risse aufmerksam zu machen, die immer mehr durch Gesellschaften gehen. Der Teppich soll in vielerlei Hinsicht ein verbindendes Element sein. So wollen die beiden Macher der Aktion auch Kinder aus der Flüchtlingsunterkunft in Wehr zum Mitmachen bewegen und mit Kindern aus Wehr in Kontakt bringen.

Wenn der Teppich einmal fertig ist, sollen Kinder auf ihm sitzen oder liegen und in Büchern der Mediathek schmökern können. So soll auch noch mehr Kundenbindung entstehen, erklärt Mediathekleiterin Anne Kalmbach. Bindung ist das Thema der Aktion.

Deswegen ist auch Kulturamtsleiter Reinhard Valenta, gleichzeitig Leiter der Wehrer Volkshochschule (VHS), mit von der Partie. Schon im vergangenen Jahr begleitete die Stadt Wehr die Kunstaktion des gebürtigen Spaniers Fernando van Geeteruyen, künftig wollen VHS und Mediathek bei verschiedenen Aktionen zusammenarbeiten. Van Geeteruyen hatte schon vor der Aktion an der Wehra erklärt, dass der Stoff später noch einem anderen Zweck zugeführt werden soll – auch ein Zeichen gegen den Konsum. Welcher Zweck das sein werde, konnte er damals noch nicht sagen. Nun ist dieser Zweck gefunden und die Aktion findet damit ihre Fortsetzung.