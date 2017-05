Wehr Tanzstudio Iris Jaeger unterstützt Lothar-Späth-Förderpreis

Tänzer des Tanzstudios Iris Jaeger präsentierten bei einer Benefizveranstaltung ihr Repertoire. Auch wenn nicht so viele Besucher kamen, wie erhofft, sammelten die Darsteller einiges für den Lothar-Späth-Förderpreis.

So eine Wunderlampe mit einem Lampengeist ist ja echt praktisch. Da wünscht man sich etwas und schon geht es in Erfüllung. Bei der Benefizveranstaltung des Tanzstudios Iris Jaeger zugunsten des Lothar-Späth-Förderpreises mit Szenen des Musicals „Aladdin“ am Freitag in der Stadthalle klappte es leider nur bedingt mit dem Wünsche erfüllen.

Im November durften sich Iris Jaeger und ihre Tänzer über eine volle Stadthalle freuen, das Interesse an dem Musical war sehr groß. Angestachelt von diesem Erfolg hatte Jaeger die Idee, eine verkürzte Version nochmals auf die Bühne zu bringen und den Erlös der Lothar-Späth-Stiftung zukommen zu lassen.

Der Lothar-Späth-Förderpreis geht auf den ehemaligen und inzwischen verstorbenen Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg zurück und ist ein Kunstpreis für Künstler mit geistiger Behinderung, der seit dem Jahr 2006 in Wehr verliehen wird. Am 8. Juli steht die nächste Verleihung durch Stargeigerin Anne Sophie Mutter an.

Freier Eintritt und zwei Stunden abwechslungsreiches Programm sollten die Besucher in die Stadthalle locken, so auch die Hoffnung von Ulrich Delhey, Vorsitzender der Hanna und Paul Gräb-Stiftung, die sich ebenfalls an den Kosten für die Preisverleihung beteiligt. „280 Bilder sind von den Künstlern eingesandt worden, das wird keine leichte Aufgabe für die Jury“, so Delhey.

Leider ging der Plan mit der vollen Stadthalle und vollen Spendenkassen nur bedingt auf. Etwa die Hälfte der Stühle in der Halle blieb leer. Ob es vielleicht am langen Wochenende lag, dass potenzielle Besucher nicht kamen? Für die Veranstalter war dies schwer zu sagen – und am Ende auch egal. Man müsse es nehmen, wie es kommt. Iris Jaeger schickte dennoch ihre fleißigen Orientalen herum, um die Besucher um etwas Bakschisch zu bitten. Bakschisch kommt aus dem Persischen und bedeutet so viel wie Gabe oder Geschenk. Nachdem auch Delhey an die Besucher appelliert hatte „öffnen Sie ihr Herz und ihren Geldbeutel“, kam dann doch einiges an Bakschisch für den guten Zweck zusammen.

Der Abend stand ja ganz im Zeichen des Morgenlandes und von 1001 Nacht. Im ersten Teil zeigten die einzelnen Tanzensembles ihre Nummern mit Jazz- und Steptanz, auch dies schon sehr orientalisch angehaucht. Im zweiten Teil ging es dann um Aladdin, der sich in Prinzessin Jasmin verliebt, die endlich aus dem Palast ausbrechen will, der ihr wie ein goldener Käfig erscheint. Da kommt ihr der Kleingauner Aladdin gerade recht, um ihr die Welt zu zeigen. Dann kommt noch die Wunderlampe ins Spiel und mit ihr der Lampengeist, der von Susanne Hägele sehr schwungvoll auf die Bühne gebracht wurde. Die Hauptrollen übernahmen Anne Lais (Aladdin) und Lisa Rotzler (Prinzessin).