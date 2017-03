Wehr TV-Brennet-Öflingen sucht dringend Übungsleiter

Die Beliebtheit des TV Brennet-Öflingen sorgt für Engpässe bei den Übungsleitern und lange Wartelisten in manchen Kursen. Daher sucht der Verein dringend nach Übungsleitern. In der Hauptversammlung wurden zudem langjährige Mitglieder geehrt.

Wehr-Öflingen (kf) Über Mitgliedermangel muss sich der TV Brennet-Öflingen nicht beschweren. 850 zählte die Vorsitzende, Renate Schlageter, bei der letzten Erhebung Anfang des Jahres – darunter 250 Kinder. Gerade für die fehlt es aber an Übungsleitern, wie sich bei der Hauptversammlung am Freitag herausstellte.

Der TV Brennet-Öflingen ist eigentlich in einer beneidenswerten Situation. Wo andere Vereine über Mitgliederschwund klagen, legte der TV im Jahr des 125-jährigen Bestehens nochmal zu. Ein Plus von 16 Mitgliedern durfte Schlageter im vergangenen Jahr verzeichnen. Die Mitglieder kommen längst nicht nur aus Öflingen und Wehr. Bis nach Basel hat sich die sehr gute Arbeit des Vereins herumgesprochen.

Gymnastik, Yoga, Turnen, Tanzen, Badminton und Gesundheitssport bietet der Verein seinen Mitgliedern und jenen, die sich als Externe für die Kurse anmelden. Einige Kurse werden sogar von der Krankenkasse bezahlt. Möglich sei dies durch die ständige Weiterbildung der vielen lizensierten Übungsleiter, so Schlageter. Es sei enorm, welchen Einsatz sie in ihrer Freizeit zeigten, um immer auf dem neusten Stand zu sein. Deswegen habe sich der Verein auch bei „Gymwelt“ angemeldet, eine Art Gütesiegel für Sportvereine, berichtete Susanne Kallweit, selbst lizensierte Trainerin für den Bereich Gesundheitssport. Mit diesem Gütesiegel will der TV künftig auch auf seiner Homepage (www.tvbrennet.de) werben, um weitere Mitglieder und Kursteilnehmer zu gewinnen. Der Verein decke beinahe alle Angebote von Gymwelt ab.

Die gute Arbeit des Vereins, die auch von Stadtrat Eugen Mulflur gelobt wurde, führt aber schon jetzt dazu, dass es für einige Angebote Wartelisten gibt. Besonders im Bereich des Kinderturnens sind die Gruppen offenbar teilweise so groß, dass sie an ihre Kapazitätsgrenzen stoßen. 40 oder sogar 50 Kinder seien in manchen Kursen in der Sporthalle unterwegs, berichtete zum Beispiel Barbara Huber, die als Übungsleiterin beim Kinderturnen tätig ist. Zwar gebe es vereinzelt Helfer, der Verein brauche jedoch unbedingt mehr Übungsleiter, um die Kinder angemessen betreuen zu können. So wollen die Verantwortlichen des TV verstärkt Ausschau halten nach Übungsleitern und Helfern, die regelmäßig bei den Turnstunden dabei sein können. Damit soll auch verhindert werden, dass im Bereich Kinder und Jugendliche Mitglieder abspringen, weil sie in den Gruppen nicht unterkommen.

Renate Schlageter konnte zahlreiche Mitglieder und Übungsleiter für ihre Treue und ihr Engagement ehren. So etwa Monika Urich und Andrea Frommherz, die beide seit 40 Jahren als Übungsleiterinnen tätig sind. Ehrenmitglieder sind beide längst, am Freitag erhielten sie eine Sonderauszeichung.

Für 45 Jahre Mitgliedschaft wurden Margaretha Griner, Maria Keser, Elisabeth Staudinger und Alexander Erich Urich zu Ehrenmitgliedern ernannt. Die goldene Ehrennadel erhielten Katja Bär, Monika Berger, Silvia Kramer und Katja Eckert. Inge Krebs, Bettina Kaminski, Kathrin Keser, Monika Dörr, Horst Häbig, Simone Krumpschmid, Wolfgang Raiff, Gertrud Schneiderat, Sonja Trefzger, Anita Turbeis und Lucia Woldert wurden für 20 Jahre mit der silbernen Ehrennael ausgezeichnet.

sucht Übungsleiter und Helfer im Bereich Kinderturnen, eine Vorbildung sei nicht notwendig. Kontakt bei der Vorsitzenden Renate Schlageter, Telefon 07762/21 26 oder über die Homepage (www.tvbrennet.de)