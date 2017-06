Wehr TV Brennet-Öflingen: Balance halten für den Titel

TV Brennet-Öflingen ermittelt seine Vereinsmeister in der Schulsporthalle. 50 Jungen und Mädchen nehmen an Wettkämpfen teil.

Turnen ist spätestens seit Turnvater Jahn ein Volkssport. Hunderte Mitglieder turnen beim TV Brennet-Öflingen und halten sich damit fit. Die einen machen es nur zum Spaß, andere auf Leistungsniveau – jeder, wie er mag. Am Sonntag fanden in der Schulsporthalle die Vereinsmeisterschaften der jungen Turner zwischen sieben und 16 Jahren statt.

Die Turngruppen für Kinder und Jugendliche beim TV sind teilweise voll bis zum Anschlag. Jugendleiterin Barbara Huber kann zufrieden sein mit dem Zuspruch, ein Erfolg, der sicher der sehr guten Ausbildung der Übungsleiter zu verdanken ist. Gestern konnten die Kinder zeigen, was sie inzwischen gelernt haben. Bei den Jüngsten, die vor allem aus Spaß an der Bewegung turnen, war die Teilnahme freiwillig, weswegen auch längst nicht alle Kinder mitmachten. Etwa 25 Mädchen und Jungen stellten sich dem Wettkampf. Bei der Förderriege und der vorbereitenden Förderriege ist das schon anders. Sie turnen bei Wettkämpfen, da wird die Teilnahme an der Vereinsmeisterschaft vorausgesetzt. Auch in diesen Gruppen waren 25 Teilnehmer am Start.

Bei den jüngsten kam es zwar auch auf die möglichst exakte Ausführung der Übungen an, allerdings ist es bei ihnen nicht ganz so schlimm, wenn es dabei noch etwas hapert. „In den Schulen werden beinahe nur noch Spiele gemacht, geturnt wird da gar nicht mehr“, macht Barbara Huber deutlich, dass diese Schulung allein an den Turnvereinen hängenbleibt, die dann bei vielen Kindern tatsächlich bei Null anfangen müssten. Eine Rolle vorwärts ist längst nicht mehr selbstverständlich. Dabei sei Turnen wichtig, denn es fördere die Körperkoordination bei einem jungen Menschen so gut, wie eigentlich kein anderer Sport. Was Kinder im Turnen lernen, komme ihnen später aber auch in anderen Sportarten zugute.

Vier Übungen musste jedes Kind absolvieren. Boden, Barren, Schwebebalken, Bocksprung gehörten unter anderem zu den Stationen. Natürlich gaben Barbara Huber und die vielen anderen Übungsleiter des TV Brennet-Öflingen Hilfestellung – nicht für jedes Kind ist ein Handstand eine leichte Übung. Aber wenn man die verschiedenen Gruppen beobachtete, sah man auch deutlich, wie die Fähigkeiten mit zunehmendem Alter mehr werden und dass sich die Ausbildung in einem Turnverein bezahlt mache.

Etwa 50 Teilnehmer verzeichnete der TV Brennet-Öflingen bei seiner diesjährigen Vereinsmeisterschaft, eine gute Teilnehmerzahl. Zuschauer waren bei den Wettkämpfen natürlich auch anwesend, die Eltern der jungen Turner wollten es sich nicht nehmen lassen, zu sehen, was ihre Kinder in den zurückliegenden Monaten für Fortschritte in Sachen Turnen gemacht haben.