Wehr TTC Wehr veranstaltet wieder eine Stadtmeisterschaft

Nach sieben Jahren Pause versucht es der TTC Wehr erneut mit einer Stadtmeisterschaft. Wegen zu geringer Teilnahme pausierte der Verein mit der Ausrichtung, jetzt sollen ein neuer Termin und Vorbereitungskurse Teilnehmer anlocken. Die Stadtmeisterschaft findet am 6. Mai in der Seebodenhalle in Wehr statt, zuvor bietet der Verein einige Vorbereitungskurse an.

Wehr (kf) So ziemlich jeder hat in seiner Jugend mal Tischtennis gespielt – entweder an der eigenen Platte, oder im Schwimmbad, oder in der Schule. Warum nur finden sich kaum Teilnehmer für die Stadtmeisterschaft, die der TTC Wehr immer wieder mal ausrichtet? Am 6. Mai startet der TTC den nächsten Versuch in der Seebodenhalle und hofft diesmal auf ein größeres Teilnehmerfeld.

Im Jahr 2010 richtete der TTC die bislang letzte Stadtmeisterschaft im Tischtennis aus, sechs oder sieben Teilnehmer seien es gewesen, erinnert sich Carsten Kuck vom TTC. Eigentlich soll die Stadtmeisterschaft jährlich ausgerichtet werden, allerdings hofft der Verein schon auf eine stärkere Beteiligung. Dass es in den vergangenen Jahren keine Stadtmeisterschaft gab, habe auch daran gelegen, dass erst einmal der richtige Termin gefunden werden musste, so Kuck. Der Plan, das Turnier am Dreikönigstag zu veranstalten, habe sich zerschlagen. Da seien die Hallen in Wehr meist zu sehr ausgelastet. So habe man nun einen Termin nach den Osterferien gefunden. Am selben Tag finden auch die Vereinsmeisterschaften des TTC für Jugend und Aktive statt, die offenen Stadtmeisterschaften fügen sich da ideal mit ein – vorausgesetzt es finden sich Teilnehmer.

Beim TTC gibt man sich große Mühe, die Veranstaltung attraktiv zu gestalten. So hat Elke Huber-Eschbach viele Preise organisiert, die unter allen Teilnehmern verlost werden. Im Topf sind unter anderem zwei Premierenkarten für das Musical „Happy Landing“ im Gloria-Theater Bad Säckingen, Eintrittskarten für den Zoo Basel, den Kletterpark Feldberg, Lasermaxx Waldshut oder die Kartbahn in Weil am Rhein. „Die Preise werden unabhängig von der Platzierung verlost“, so Huber-Eschbach. Allein dadurch hofft der Verein, dass sich vielleicht doch ein paar Leute mehr trauen, zum Schläger zu greifen.

Natürlich gehöre etwas Mut dazu, bei einer Stadtmeisterschaft anzutreten, wenn man vielleicht 20 Jahre keinen Schläger mehr in der Hand gehalten habe, aber in erster Linie gehe es ja darum, Spaß zu haben, machen die Organisatoren allen Mut. Wer vorher seine Vor- und Rückhand ein wenig trainieren möchte, hat am Mittwoch, 26. April und 3. Mai, ab 19 Uhr in der Turnhalle der Talschule, sowie Freitag, 28. April, und 5. Mai, ab 19 Uhr in der Seebodenhalle, bei einem unverbindlichen Training die Gelegenheit dazu.

Bedingung für die Teilnahme an der Stadtmeisterschaft ist ein Mindestalter von 16 Jahre und kein Aktivspieler in einem Tischtennisverein. Die Stadtmeisterschaft ist am Samstag, 6. Mai, um 13.30 Uhr in der Seebodenhalle, die Halle ist ab 13 Uhr geöffnet. Anmeldung bis 3. Mai im Internet (www.ttc-wehr.de) oder bei Elke Huber-Eschbach, Telefon 07761/955 58.