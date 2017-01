Wehr Storchestäghüüler üben den Feinschliff für die Fasnacht

Wehrer Verein schrumpft um elf Mitglieder ist aber immer noch gut aufgestellt. Die Gugge hat ein intensives Probewochenende in Rickenbach hinter sich und ist beim sechsten Guggetreffen am 28. Januar in der Stadthalle dabei

Deutlich geschrumpft, dafür musikalisch gereift – so fällt das Fazit zur Hauptversammlung der "Storchestäghüüler" aus. Am Sonntag zogen die Gugger wieder im Begegnungszentrum in Rickenbach-Rüttehof Bilanz, wo sie ein intensives Probewochenende hinter sich hatten. Ende Januar bringen die Hüüler mit dem sechsten "Guggetreffen" die Stadthalle in Wehr zum Beben.

Beim Probenwochenende holen sich die Hüüler jedes Jahr den Feinschliff für die bevorstehende Fasnacht, danach muss das Repertoire sitzen. In diesem Jahr gestaltete sich die gesamte Vorbereitung nicht ganz leicht, wie der künstlerische Leiter Christian Zanger in seinem Bericht feststellte. Elf Musiker weniger bedeutete einen Aderlass in sämtlichen Registern. Aktuell zählen die Hüüler 28 Musiker in ihren Reihen. Wer nun aber bereits das Ende der Zunft vorhersage, liege völlig falsch, so Jochen Steinmann, einer von drei Vorsitzenden der Storchestäghüüler.

"Ab und zu muss sich ein Verein auch mal gesundschrumpfen, um dann wieder gut aufgestellt zu sein", so Steinmann. Und Niclas Popp, ebenfalls Teil des Dreigestirns an der Spitze der Guggemusik, stellte während der Hauptversammlung fest, dass die gesamte Zunft enger zusammengerückt sei und der Zusammenhalt so gut sei, wie schon seit Jahren nicht mehr. Musikalisch hätten sich alle gesteigert, sodass der Weggang der elf Mitglieder sich inzwischen kaum noch auswirke. Mit 15 Proben im Dezember haben sich die Hüüler aber auch selbst eine stramme Vorbereitung auferlegt.

Mit großer Motivation gehen die Hüüler die kommende Fasnacht an. Neben dem Guggetreffen am 28. Januar stehen dabei 16 Auftritte auf dem Plan, zwei weniger als ein Jahr zuvor. Dabei grenzen die Storchestäghüüler ihren Aktionsradius diesmal ein wenig ein. Das hat jedoch nichts damit zu tun, dass sie weniger sind, sondern mit den Kosten für die Busfahrten. "Die Busunternehmen lassen es sich gut bezahlen, dass sie ihren Bus aus der Garage holen", stellte Kassierer Kai Kedzierski in seinem Bericht fest. Tatsächlich stellen die Kosten für die Reisebusse den größten Posten in der Abrechnung der Hüüler dar. Mehrere tausend Euro gehen dafür während der Fasnacht drauf. So wurde auf die längsten und teuersten Fahrten diesmal verzichtet.

Jochen Steinmann, der die Zunft im Jahr 2003 mitgründete und seither auch im Vorstand aktiv ist, hatte vor zwei Jahren angekündigt, den Vorsitz in diesem Jahr an den Nagel zu hängen. Am Sonntag kam die Erklärung, dass er sich doch noch mal zu Wahl stellt. Grund dafür sei die gute Aufgabenverteilung zwischen ihm, Niclas Popp und Lars Leschinski, die sich den Vorsitz teilen. Daher bleibe die Arbeit überschaubar und lasse ihm noch Zeit für die Familie, so Steinmann.

So wurde das Vorstandstrio auch im Amt bestätigt, so wie auch alle anderen Amtsinhaber. Kai Kedzierski bleibt Kassierer, Tamara Beickler Schriftführerin und Thorsten Rüttnauer Beisitzer. Als künstlerischer Leiter wurde Christian Zanger bestätigt. Für zehn Jahre Mitgliedschaft wurden Axel Bauknecht, Kai Kedzierski, Mike Leschinski und Christian Zanger geehrt.

Der Verein

Die Storchestäghüüler wurden im Jahr 2003 gegründet und zählen aktuell 28 aktive Mitglieder. Jochen Steinmann, Niclas Popp und Lars Leschinski leiten die Zunft, die über die Homepage unter www.hueler.de zu erreichen ist.