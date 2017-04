Wehr Stoppt der Rotmilan den Windpark? Mehr Rotmilane als angenommen

Windkraftgegner legen Untersuchungsergebnisse vor: Es gebe im Umfeld des Windparks Glaserkopfs eine deutlich höhere Rotmilanpopulation als bisher von EnBW und Genehmigungsbehörde angenommen.

In der Diskussion um den geplanten Windpark Hasel legen die Windkraftgegner noch einmal nach: Es gebe im Umfeld des Windparks Glaserkopfs eine deutlich höhere Rotmilanpopulation als bisher von EnBW und Genehmigungsbehörde angenommen, so der Verein „Windkraftgegner in und um Gersbach“. Am gestrigen Dienstag veröffentlichten sie erste Ergebnisse aus einer Untersuchung, die ein Diplom-Biologe derzeit im Auftrag des Vereins erstellt. Demnach konnte der Biologe Andreas Lang aktuell vier besetzte Reviere des Rotmilans in einem Radius von 3,3 Kilometern nachweisen. „Damit liegt der geplante Windpark Hasel nachweislich innerhalb eines Dichtezentrums des Rotmilan“, erklärt der Biologe Andreas Lang in seinem ersten Zwischenbericht. Als „Dichtezentrum“ gilt die Ansiedlung von mehr als drei Paaren in diesem Radius. In diesen Dichtezentren sind Ausnahmen von dem im Bundesnaturschutzgesetz festgeschriebenen Tötungsverbot besonders geschützter Arten nicht zulässig. Daher dürfen hier keine Windkraftanlagen innerhalb eines Radius von 1000 Metern um die Fortpflanzungsstätte sowie in den regelmäßig frequentierten Jagdgebieten und Flugkorridoren gebaut werden.

Die Windkraftgegner halten daher die vom Landratsamt Lörrach erteilte Genehmigung der fünf Windenergieanlagen für rechtswidrig. Denn in Dichtezentren dürften „Windkraftanlagen nicht innerhalb von Flächen gebaut werden, in welchen Rotmilane eine erhöhte Aufmerksamkeitswahrscheinlichkeit aufweisen“, argumentieren die Windkraftgegner. Es sei zudem nicht ausgeschlossen, dass noch zwei weitere Horste, die im vergangenen Jahr nachgewiesen wurden, auch in diesem Jahr bestätigt werden. Darüber hinaus hat der Biologe knapp außerhalb des maßgeblichen 3,3-Kilometer-Radius’ drei weitere Horste gestgestellt. Der Taleinschnitt an der Westflanke des Glaserkopfs werde von den Vögeln als Flugkorridor genutzt, um zu den Offenlandflächen in Gersbach zu gelangen, so der Biologe.



Gutachten, die der Projektträger EnBW im Rahmen des Genehmigungsverfahrens erstellen ließ, hatten kein „Dichtezentrum“ der Rotmilane im Umfeld des Windparks gesehen. Das Landratsamt Lörrach hatte in seiner Genehmigung ein Dichtezentrum nicht grundsätzlich ausgeschlossen, zur Minimierung des Kollisionsrisikos der Vögel mit den Windrädern eine zeitweise Abschaltung zweier Anlagen verfügt. Diese Schutzmaßnahme sei aber unzureichend, meinen die Windkraftgegner. In einer Petition an den baden-württembergischen Landtag fordern sie die Aussetzung der Genehmigung für den Windpark Hasel. Wolfgang Ühlin, Sprecher der Windkraftgegner, berichtete außerdem von Gesprächen mit den Naturschutzverbänden Nabu und BUND, die – im Gegensatz zum eigenen Verein – gegen die Genehmigung klagen könnten. Der 120 Mitglieder starke Verein habe bislang rund 40 000 Euro an Spenden ausgegeben, so Ühlin.

Relativ gelassen sieht man beim Energiekonzern EnBW die jüngste Entwicklung: „Wir sind nicht die Genehmigungsbehörde, für uns maßgeblich ist das Landratsamt Lörrach“, so EnBW-Sprecher Ulrich Stark. Aus dem Landratsamt war gestern keine Stellungnahme zu erhalten. Wie EnBW-Sprecher Ulrich Strk mitteilte, sollen in zwei Wochen die Bauarbeiten am Windpark beginnen. Zunächst werden die Transportwege für die Rotorblatt-Transporte vorbereitet. Dazu wird der Waldweg, der vom Fuß des Staudamms entlang des Wolfristkopfes zum Glaserkopf führt, auf gerader Strecke auf vier Meter und in Kurven auf bis zu sechs Meter verbreitert. Diese Bauarbeiten sind erst nach dem 1. Mai möglich, so lange genießt die Haselmaus noch einen gesetzlichen Artenschutz.

Windpark

Die Energieunternehmen EnBW und die Tocher Energiedienst verfolgen seit 2012 die Planung des Windparks auf dem Rohrenkopf bei Hasel. Ursprünglich waren fünf Windräder mit einer Gesamthöhe von 200 Meter geplant, die allesamt im November 2016 genehmigt wurden. Auf ein Windrad verzichteten die Projektträger Anfang 2017 freiwillig. Für ein weiteres verhängte das Verwaltungsgericht Freiburg im März einen vorläufigen Baustopp. Mit der Inbetriebnahme des Windparks rechnet das Unternehmen EnBW im September 2017.