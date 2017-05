Bad Säckingen Stelenfest setzt neue Impulse

Initiative der Händler am Rudolf-Eberle-Platz Bad Säckingen kommt bei Kunden gut an.

Bad Säckingen (gsl) Wenn schon kein verkaufsoffener Sonntag in der Stadt, dann eben eine Eigeninitiative auf dem Rudolf-Eberle-Platz. Danach haben zwei Händler und ein Gastronom kurzerhand ein Stelen-Fest organisiert. Am vergangenen Samstag war es soweit: Rund um die bronzene Stele des Bildhauers Klaus Ringwald war Umtrieb. Ulrike Schäuble konzipierte ein Outlet-Center vor ihrem Geschäft. Ein kleiner Stand mit Frühlingsschampus lockte zusätzlich. "Eigentlich ein ganz toller Platz", war die Eigenbestätigung von Schäuble für die Selbstinitiative. Gleich daneben stellte Sabine Waßmer ihren eigens kreierten Schmuck aus; Blütenabgüsse in Silber mit goldenen Farbtupfern. Sonst stellt Waßmer regelmäßig in Ulli S aus.

Claudio Pappalardo hat mit seinem Gastrobetrieb am Kursaal gleich mitgezogen. Die Küche nach draußen verlegt, einen Espressostand auf einer alten Piaggio und noch ein Weinstand. Rainer Hofmann vom Tabak- und Lottoladen hat mit einem Zulieferer einen Stand aufgebaut. Hofmann kredenzte Cocktails und handgefertigte Zigarren. "Wir haben den Quartiersgedanken aufgegriffen und umgesetzt", sagte Hofmann. Den Kaufleuten passte das Konzept, einzig die zeitweiligen Regenschauer machten einen Strich durch die Rechnung. Dennoch sehen die Händler im ersten Stelen-Fest ein zukunftsträchtiges Konzept. Die Laufkundschaft sieht im "Quartier Eberle-Platz" einen neuen Impuls.