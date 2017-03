Wehr Stefan Bergmann stellt im Alten Schloss aus

Vernissage am Sonntag, 2. April, um 11 Uhr.

Stefan Bergmann zählt zu den bedeutenden Malern Südbadens, die weit über die Region hinaus gewirkt haben. Der Meisterschüler des renommierten Kunstprofessors Horst Antes arbeitete in England und Kanada, setzte sich in einem Zen-Kloster in Japan mit dem Buddhismus auseinander, wirkte zeitweise in Öflingen im Umfeld des Projekts „Kunst+Diakonie“ und wurde schließlich in Murg-Oberhof sesshaft. In der Wehrer Galerie im Alten Schloss ist er mit seinen teilweise großformatigen Arbeiten immer wieder ein gern gesehener Gast. Stefan Bergmann stellt vom 2. April bis zum 14. Mai 2017 in Wehr aus und präsentiert neben neuen Arbeiten auch Werke, an denen er in geduldiger Kleinarbeit über Jahre hinweg immer wieder gearbeitet hat. Der Rang des Künstlers wird auch dadurch unterstrichen, dass der bekannte Sammler und Kunstförderer Franz Armin Morat die Einführung in die Ausstellung vornimmt. Für die musikalische Umrahmung sorgt der Singer&Songwriter Mark Wise. Die Vernissage findet am Sonntag, 2. April, um 11 Uhr in der Galerie im Alten Schloss von Wehr statt. Geöffnet ist die Ausstellung bis Mitte Mai samstags und sonntags von 14 bis 17 Uhr.