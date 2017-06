Wehr Star-Geigerin Anne-Sophie Mutter kommt nach Wehr

Für die Preisträger des „Lothar-Späth-Förderpreises für Künstler mit geistiger Behinderung 2017“ gibt es einen großen Festakt. Die Star-Geigerin Anne-Sophie Mutter wird gemeinsam mit den Schwestern Sophie (Violine) und Leonie Bühler (Piano) den Festakt umrahmen, eine Ansprache halten und die Urkunden an die Preisträger übergeben.

Wehr- Nein – ein Konzert wird Anne-Sophie Mutter, die große Tochter der Stadt Wehr, am Samstag, 8. Juli, nicht geben. Doch für einen fulminanten, ereignisreichen und betörenden Festakt ist gesorgt für die Preisträger des „Lothar-Späth-Förderpreises für Künstler mit geistiger Behinderung 2017“. Geehrt und gewürdigt werden 15 Preisträger aus Deutschland und der Schweiz, die von der dreiköpfigen Jury Lilot Hegi, Elena Romanzin und Kitty Schaertlin, ausgewählt wurden. Geladen sind alle Begeisterten und Interessierten ab 17 Uhr in die Stadthalle von Wehr.

Ihre enge Verbundenheit mit dem im vergangenen Jahr verstorbenen ehemaligen Landespräsidenten Lothar Späth habe Anne-Sophie Mutter dazu bewogen, die Preisverleihung in diesem Jahr zu gestalten, sagt Kulturamtsleiter Reinhard Valenta hoch erfreut. Schon bei der ersten Preisverleihung 2006 war sie anwesend und gab ein Benefizkonzert zugunsten der neu gegründeten „Paul Gräb-Stiftung“ in der Stadthalle. „Immer noch in Erinnerung ist uns die damalige Kunstversteigerung, die Lothar Späth als „Auktionator“ mit Witz und Esprit leitete“, sagt Bürgermeister Michael Thater.

Und auch hier treffen sich wieder Lebenslinien, denn seit frühester Jugend ist Anne-Sophie Mutter mit dem Ehepaar Gräb eng verbunden – ihr Anspruch, junge Talente zu fördern, durch ihre Musik gesellschaftlichen Verwerfungen entgegenzuwirken und der Gedanke Paul Gräbs Menschen mit Behinderung durch Kunstschaffen Würde, eigene Perspektiven und Halt zu geben sprechen eine Sprache.

Hoch erfreut zeigt sich Reinhard Valenta, dass die Stadt Wehr der Weltklassekünstlerin einen großen Wunsch erfüllen wird. Denn sie habe vorgeschlagen, das musikalische Rahmenprogramm gemeinsam mit einem jungen Nachwuchstalent zu ergänzen. Neben dem Orchester „Himmelblau“, in dem Bewohner des Hauses der Diakonie in Öflingen musizieren, wird Anne-Sophie Mutter gemeinsam mit den Schwestern Sophie (Violine) und Leonie Bühler (Piano) den Festakt umrahmen.

Die beiden Öflingerinnen sind Schülerinnen an der Jugendmusikschule Bad Säckingen, Leonie wird von Christian Mirbach ausgebildet, Sophie nimmt Unterricht bei Josef Polyak, der die Proben für den großen Abend leitet und in engem Kontakt zu Anne-Sophie Mutter steht. Vor allem Sophie habe sich schon durch etliche Auftritte und Wettbewerbe positiv hervorgetan, sagt er. So beispielsweise bei einem Auftritt mit dem berühmten Philharmonia Quartett Berlin vor drei Jahren.

Seit Oktober/November wird fleißig geprobt für den Auftritt, spielen werden sie Johann Sebastian Bach, Konzert für zwei Violinen und Orchester d-moll (Anne-Sophie Mutter 1. Geige, Sophie 2. Geige und Leonie Klavierbegleitung) und Charles Gounod, Ave Maria (Anne-Sophie Mutter Violine und Leonie Klavierbegleitung). „Für die beiden bedeutet dies eine ganz große Chance und eine einmalige Gelegenheit mit einem Weltstar aufzutreten“, sagt Polyak. Zum ersten Mal treffen werden sich die drei Musikerinnen am Nachmittag des 8. Juli, zur gemeinsamen Hauptprobe.

Nach der musikalischen Einstimmung durch „Himmelblau“ auf den Festakt wird Bürgermeister Michael Thater die Festgäste begrüßen, danach hält Anne-Sophie Mutter ihre Ansprache. Die Vorstellung der Preisträger wird Elena Romanzin übernehmen und die Werke würdigen, stellvertretend auch für Lilot Hegi und Kitty Schaertlin, danach überreicht Anne-Sophie Mutter die Urkunden. Bevor der Abend zu einem gemütlichen Beisammensein übergeht werden Bürgermeister Thater und Ulrich Delhey, der Vorsitzende der Paul Gräb-Stiftung, das Schlusswort sprechen.

Der Lothar-Späth-Preis für Künstler mit geistiger Behinderung

Der Lothar Späth-Förderpreis für Künstler mit geistiger Behinderung wurde 2006 von Lothar Späth gestiftet. Seither wird er alljährlich in Wehr an die von einer Künstler-Jury ausgewählten Preisträger vergeben. Zum dauerhaften Erhalt des Preises wurde 2014 von Lothar Späth und der Stadt Wehr die Lothar Späth Förderpreis-Stiftung gegründet.