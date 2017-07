Wehr Städtefreundschaften blühen auf

Bandol, Onex, Nettuno und Wehr planen im Oktober ein gemeinsames Jugendfußballturnier in Südfrankreich

War der offizielle Festakt zum 50-jährigen Bestehen der Städtepartnerstadt mit Bandol vor einigen Wochen noch eine einseitige Angelegenheit, weil keine Delegation aus Bandol nach Wehr gekommen war, erlebte die völkerverbindende Idee am Wochenende beim "Sommer in Wehr" neue Impulse: Sowohl aus Bandol als auch aus dem schweizerischen Onex und dem italienischen Nettuno waren Besucher ins Wehratal gekommen. Mit Onex und Nettuno pflegt Wehr seit genau zehn Jahren eine "Städtefreundschaft" – sozusagen die etwas kleinere Form der offiziellen Städtepartnerschaft.

Aus Nettuno waren mit den ehemaligen Stadträten Alfredo Mercuri und Ulysse Picicone auch die in Wehr bereits bekannte Tanzgruppe der „Gemy School“ sowie eine Jugendfussballmannschaft des AC Nettuno angereist. Onex war durch den vierköpfigen Vorstand des dortigen Freundeskreises Städtepartnerschaften vertreten. In einem Freundschaftsspiel des AC Nettuno gegen den FC Wehr sprang der Funke der Völkerverständigung spätestens zur Halbzeit über, als einige Spieler das Trikot der anderen Mannschaft überstreiften und so zum Schluss zwei gemischte Mannschaften gegenüber standen.

Seinen Antrittsbesuch in Wehr machte auch der Bandoler Bürgermeister Jean-Paul Joseph. Wie Bürgermeister Michael Thater berichte war förmlich mit Händen zu greifen, wie der Funke der Leidenschaft für die Jumelage und fürein einiges Europa auch auf die neue politische Führung in Bandol übersprang und so das Gefühl zweier in jahrzehntelanger inniger Freundschaft verbundenen Städte dies- und jenseits der Alpen sich manifestierte. Joseph schlug spontan ein Jugendfussballturnier der vier Partnerstädte in Bandol vor, das möglichst noch in diesem Jahr stattfinden solle. Die Vertreter aus Nettuno, Onex und Wehr stimmten diesem Vorschlag zu, so dass bereits am Wochenende die Organisation dieses kleinen internationalen Turniers begonnen hat. Das soll nun im Oktober in Bandol statfinden.

Am Samstagabend lud Bürgermeister Michael Thater alle drei Gastdelegationen zu einem festlichen Abendessen ein. Auch hier sorgte das tänzerische Intermezzo von „Gemy School“ schon früh für eine gelöste Stimmung. Im Rahmen dieses Abendessens erhielt der langjährige städtische Verschwisterungsbeauftragte Clemens Thoma aus den Händen des Bürgermeisters unter dem Applaus von Gästen undGastgebern für sein nunmehr nahezu 35-jähriges weit über den dienstlichen Auftrag hinausgehendes Engagement für die Städtepartnerschaften die Verschwisterungsmedaille der Stadt Wehr verliehen; den Beschluss hierzu hatte der Gemeinderat bereits in seiner Sitzung im April gefasst. Am Sonntagabend verabschiedeten sich die Delegationen aus Bandol, Nettuno und Onex und traten mit neuen Erfahrungen zur gelebten europäischen Einigung den Rückweg in ihre Städte an.