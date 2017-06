Wehr Stadttaxi stellt Betrieb ein: Angebot ist wirtschaftlich nicht tragfähig

Das Angebot ist wirtschaftlich nicht tragfähig. Ein Bürgerbus soll die Lücke mittelfristig schließen.

Vor allem ältere Mitbürger müssen sich in den nächsten Wochen und Monaten mit einem Einschnitt im Mobilitätsangebot innerhalb der Stadt Wehr abfinden: Denn das Wehrer Stadttaxi stellt zum Monatsende seinen Betrieb ein. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, habe der Betreiber, das Taxiunternehmen "Rolegs Taxi" den Vertrag zum 30. Juni gekündigt. Dies bestätigt auch der Chef des Unternehmens, Oleg Ruppel. Allerdings habe die Stadtverwaltung schon zuvor per E-Mail mitgeteilt, dass kein Interesse an einer Zusammenarbeit mehr bestehe, so Ruppel auf Nachfrage unserer Zeitung. Er habe mehrfach darum gebeten, dass von Seiten der Stadt die Konditionen für das Angebot angepasst werden, um es weiter wirtschaftlich führen zu können. "Seit über sechs Jahren gilt der Tarif von 3,90 Euro innerhalb der Kernstadt", so Ruppel. In der Zwischenzeit sei vieles für den Unternehmer teurer geworden, nicht zuletzt seien die Personalkosten durch den Mindestlohn gestiegen. Bei einer Betriebsprüfung sei jüngst festgestellt worden, dass das Stadttaxiangebot nicht wie andere Taxiangebote mit einem Mehrwertsteuersatz von sieben Prozent, sondern mit 19 Prozent besteuert werden müssen. "Das hat mir eine Nachforderung von 11 000 Euro beschert", erklärt Ruppel.

Um das kostengünstige Angebot aufrecht zu erhalten, bekommt das Taxiunternehmen bislang einen pauschalen jährlichen Zuschuss. 2011 waren es noch 10 000 Euro, in jedem weiteren Jahr sollte dieser Beitrag aber reduziert werden. Spätestens nach fünf Jahren sollte sich das Angebot selbst tragen, hieß es seinerzeit. Doch daraus wurde nichts: Im aktuellen Haushalt stehen noch Mittel in Höhe von 5000 Euro – weil das nicht reichte, stockte Bürgermeister Michael Thater den Betrag auf 7000 Euro auf. Eine weitere Erhöhung lehnte die Stadt aber ab. Ebenso die von Ruppel gewünschte Erhöhung des Tarifs für die Kunden. Der Grund: Die Kosten für Energie und Treibstoff befänden sich derzeit auf einem historischen Tiefstand. "Wären wir in dieser preislichen Talsohle den Weg einer Tariferhöhung mitgegangen, hätten die Preise bei der allgemein zu erwartenden baldigen Verteuerung der Dieselpreise ein weiteres Mal deutlich angehoben werden müssen", erklärt Clemens Thoma, bei der Stadt für die Fragen der Mobilität zuständig.

"Die Nachfrage nach einem solchen Angebot ist unbestritten da", bedauert Oleg Ruppel, die günstigen Fahrten einstellen zu müssen. Zwischen 30 und 50 Kunden fahre sein Unternehmer pro Werktag. Unter den derzeitigen Konditionen sei dies aber nicht kostendeckend. "Bevor ich mein Unternehmen an die Wand fahre, muss ich das Angebot einstellen", so Ruppel, der beteuert, dass sein Unternehmen auch in Zukunft in Wehr präsent sein werde – allerdings nur zu normalen Taxi-Tarifen.

Die Stadtverwaltung strebt als Ersatz für das Stadttaxi nun ein neues Mobilitätsangebot an: Ein Bürgerbus. Die Stadtverwaltung wolle möglichst schnell ein tragfähiges Modell entwickeln und der Öffentlichkeit vorstellen, erklärt Clemens Thoma. Die Gemeinde Murg, wo ehrenamtliche Kräfte den gemeindeeigenen Bus fahren, könne dabei ein Vorbild sein. "Aber wie unser Konzept am Ende aussieht, wissen wir noch nicht", so Thoma, der auch Mobilitätskonzepte anderer Gemeinden in die Überlegungen einbringen möchte.

