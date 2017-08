Wehr Stadtmusik Wehr mit Laubenfest zufrieden

Auch wenn es am Sonntag wegen einer Unwetterwarnung zu einem Abbruch kam, waren Veranstalter und Teilnehmer mit dem Fest mehr als zufrieden. Losnummergewinner der Tombola können ihre Preise in der Buchhandlung Volk abholen.

„Das war ein Wahnsinnsfest.“ Harald Vesenmeier, Vorsitzender der Stadtmusik Wehr, war die Erschöpfung, aber auch die Zufriedenheit nach drei Tagen Laubenfest anzusehen. Trotz Festabbruch am Sonntagabend wegen Unwetterwarnung fiel seine Bilanz rundum positiv aus. Bands, Besucher, Helfer – alle hätten einen Riesenspaß gehabt.

Am Sonntag um 22 Uhr war jedoch Schluss mit lustig. Wegen einer Unwetterwarnung für die Region entschlossen sich die Veranstalter, die Veranstaltung auf dem Talschulplatz abzubrechen und die Festgäste nach Hause zu schicken. „Es waren Sturm, Hagel und Gewitter angekündigt, deswegen haben wir uns zu diesem Schritt entschlossen“, erklärt Vesenmeier. Die Besucher hätten sich sehr vorbildlich verhalten. Alle hätten noch ausgetrunken und den Platz dann sehr zügig verlassen. Sowohl von den Gästen als auch von der Band „Muckasäck“ habe es viel Verständnis und Lob für die Entscheidung gegeben, auch wenn das Unwetter ausblieb. Muckasäck war mit zwölf Mann aus dem Allgäu angereist und musste den Auftritt vorzeitig abbrechen. Es könne aber gut sein, dass man die Combo für das Laubenfest in zwei Jahren wieder engagiert, so Vesenmeier.

Ansonsten habe an den drei Tagen wirklich alles perfekt geklappt. „Theoretisch ist das Laubenfest ein Selbstläufer, man darf es aber nicht so behandeln“, macht der Vorsitzende der Stadtmusik deutlich, dass die Wehrer ihr Laubenfest lieben, dass die Veranstalter aber dennoch darum bemüht sind, immer wieder etwas daran zu feilen.

Mit den „Rhy-Wehra-Schränzern“ habe man neue Partner gefunden, mit denen die Zusammenarbeit hervorragend funktioniert habe, lobt der Chef der Stadtmusik. In ein paar Wochen werde es ein Gespräch geben, bei dem es auch darum gehen wird, ob diese Zusammenarbeit in zwei Jahren fortgesetzt wird. Dank geht von Vesenmeier an die Mitglieder des Männerchors Wehr. Bis vor zwei Jahren war der Männerchor Mitveranstalter des Laubenfests, aus Altergründen zog sich der Chor in diesem Jahr zurück. Allerdings seien die Mitglieder des Chors dennoch beim Aufbau dabei gewesen und hätten ihre Erfahrung aus mehreren Jahrzehnten Laubenfest weitergegeben. „Das ist nicht selbstverständlich, zeigt aber auch die Bedeutung des Laubenfests“, so Harald Vesenmeier. Das gelte auch im Zusammenhang mit den Anwohnern. Er habe an den drei Tagen nichts von Beschwerden mitbekommen. Auch das sei Laubenfest, dankt er für das Verständnis der Anlieger.

An allen drei Tagen sei immer richtig viel los gewesen auf dem Talschulplatz. Der Termin am ersten Ferienwochenende sei einfach ideal, weil da sonst keine anderen Feste mehr stattfinden. „Es gibt Leute, die verschieben dafür alle zwei Jahre ihren Start in den Urlaub und fahren erst nach dem Laubenfest“, weiß Vesenmeier aus vielen Gesprächen. In Sachen Besucherzahl sei ein Vergleich mit vorangegangenen Festen schwierig, es sei aber so viel los gewesen, wie man sich das erwartet habe.

Richtig spannend wurde es nochmal am Montagabend. Da wurden nämlich die Gewinnnummern der Tombola gezogen, auf die alle gewartet hatten. Irgendwann klang das Fest dann ganz gemütlich aus. Für die Veranstalter hieß es dann aber, sofort mit dem Abbau zu beginnen.

24 Losnummern wurden am Montag gezogen. Die Preise können in den kommenden Tagen in der Buchhandlung Volk abgeholt werden. Der erste Preis, eine Übernachtung in einem Hotel des Europaparks Rust plus Eintritt in den Park für zwei Personen, geht an die Nummer 90806. Die weiteren Gewinnnummern sind die 85564, 89743, 82233, 86837, 86895, 83519, 91644, 84896, 85105, 88346, 88101, 84001, 8189084901, 81337, 80394, 80279, 89133, 90672, 89450, 82868, 80320 und die 81901.