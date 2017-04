Wehr Stadtmusik Wehr gibt Konzert am Ostersonntag

Das Ensemble verspricht eine Reise in die Welt der Märchen, Abenteuer und Helden. Das abwechslungsreiche Programm umfasst Lieder zu Klassikern aus mehreren Epochen der Literatur, wie Robin Hood, die glorreichen Sieben oder Huckleberry Finn.

Wehr – Unter dem Motto „Märchen und Geschichten“ begibt sich die Stadtmusik Wehr bei ihrem traditionellen Osterkonzert, das am kommenden Sonntag, den 16. April, in die fiktive Welt der Erzählungen. Das Programm umfasst Klassiker aus allen Epochen der Literaturgeschichte, welche auf andersartige Weise musikalisch interpretiert und werden.

Gemeinsam mit der internen Musikkommission, in welcher die musikalische Leitung und Orchestermusiker vertreten sind, hat Dirigentin Birgit Trinkl eine ebenso umfangreiche, wie abwechslungsreiche Stückauswahl zusammengestellt. Rasante Melodien und Rhythmen bieten die musikalischen Darstellungen des mittelalterlichen Helden „Robin Hood: Prince of Thieves“, sowie die der Westernikonen „Die Glorreichen Sieben“. Abenteuerlich wird es mit der Suite zu Mark Twains berühmter Erzählung von „Huckleberry Finn“, den die Stadtmusik auf seiner Mississippi-Fahrt begleitet. Auch von seiner ruhigen Seite wird das Orchester zu hören sein, mit dem Stück „S’Isch Äbe-Ne-Mönsch Uf Ärde“, das auf einer Schweizer Legende basiert, und eine tragische Liebesgeschichte zum Ausdruck bringt.

Die Idee zur literarisch-musikalischen Konzertgestaltung verdanken Trinkl und ihr Orchester vier besonderen, tierischen Musikanten: den Bremer Stadtmusikanten, die ebenfalls im Programm vertreten sind. Die musikalisch vertonte Geschichte der Bremer Musikanten hatte Trinkl bereits bei einem anderen Konzert gehört und war sogleich von der Komposition überzeugt. „Ich wollte das Stück selbst auf die Bühne bringen und so kamen wir zum Thema Märchen“, erläutert die musikalische Leiterin.

Das Konzertpublikum darf also gespannt sein auf die Aufführung der „Bremer Stadtmusikanten“, nicht zuletzt, weil das Stück Erzählen und Musizieren tatsächlich vereint. „Während das Orchester spielt, wird auch vorgelesen. Unser Konzert verbindet Klangmalerei und Geschichten“, kündigt Trinkl freudig an und ergänzt: „Das Thema ist deswegen besonders, weil wir Geschichten in Musik und Wort erzählen.“ Nun geht es für die Dirigentin gemeinsam mit dem Aktivorchester in die finale Probephase, mit beidseitiger Vorfreude auf einen erfolgreichen Konzertabend.

Das Konzert

Das Osterkonzert findet, wie gewohnt am Ostersonntag in der Stadthalle statt. Konzertbeginn ist um 20 Uhr. Karten können im Vorverkauf in der Buchhandlung Volk für neun Euro erworben werden. An der Abendkasse kostet der Eintritt zehn Euro.