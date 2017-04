Wehr Stadtmuseum gibt Einblick in das Leben der Künstlerfamilie Lamprecht

Eine Ausstellung im Stadtmuseum Wehr widmet sich dem regional bekannten Künstler Adolf Lamprecht und seinen Söhnen Albrecht und Adalbert. Zur Eröffnung am Museumsabend kamen viele Besucher. Die Ausstellung ist bis zum 31. Juli im Wehrer Stadtmuseum zu sehen.

Er ist so etwas wie der Wehrer Hausmaler: Adolf Lamprecht. In vielen Wohnungen hängen die Bilder des Albrecht-Dürer-Preisträgers. Aber zum ersten Mal sind in einer Ausstellung Arbeiten von ihm und seinen beiden Söhne Adalbert und Albrecht Lamprecht im renovierten und umgestalteten Stadtmuseum versammelt. Beim Museumsabend am Freitag konnte Bürgermeister Michael Thater „mit feierlichen Tönen“ des Trompeters von Säckingen, Heinz Blum, und des Saxophonisten Harald Vesenmeier viele Gäste willkommen heißen. Thater wies nicht nur auf die Vielfalt der Künstlerfamilie, sondern auch auf die Mitwirkung von Zita Lamprecht hin, die Gemälde ihres verstorbenen Mannes Albrecht aus Familienbesitz beisteuerte – unbekannte Werke, die man bisher noch nie gesehen hat.

Es sind beeindruckende große Formate mit überraschend zeitkritischen Inhalten. Albrecht Lamprecht nahm politische und gesellschaftliche Themen, gerne auch aus dem kirchlichen Umfeld, zum Anlass, diese malend zu kommentieren. Es hat sogar den Anschein, als wäre für ihn neben der Politik vor allem die Kirche ein beliebtes Thema. Sehr auffällig ist die Parodie auf den ehemaligen Ministerpräsidenten Hans Filbinger (mit einer Hostie in der Hand). Von zwei Pfarrerporträts fällt besonders die explizite Darstellung „Pfarrer Marder“ (ein ehemaligen Wehrer Pfarrer, den auch Bürgermeister Thater noch kannte) mit verfremdendem Irokesenschnitt ins Auge. Satirisch ergeht sich Albrecht Lamprecht über „Konzil“ und „Parteitag“. Diese Werke sind eine Entdeckung innnerhalb der Künstlerfamilie.

Armin Kronberger, Vorsitzender des Förderkreises Stadtmuseum Wehr, deutete darauf hin, dass das, was Albrecht Lamprecht alles geschaffen habe, kaum bekannt sei. Deshalb habe man in der Ausstellung einen Schwerpunkt auf seine Arbeiten gelegt. Margot Richter vom Vorstand ging näher auf seine Bilder „zwischen Realismus und Abstraktion“ ein. Für ihn sei immer klar gewesen, dass er sein Leben gleich dem Vater ganz der Kunst widmen würde.

Der hintere Ausstellungsraum ist für Adolf Lamprecht reserviert, mit hauptsächlich Porträts. Der Maler hat sich oft selbst und seine Frau Liesel porträtiert. Sie war ein Modell mit sehr schönem Profil. Auch die Enkel hat er in reizenden Kinderporträts festgehalten. Besonders beeindruckt zeigte sich Thater von den Soldatenporträts aus der Kriegsgefangenschaft. Die sehr präzise erfassten Gesichter sind ohne Pathos gezeichnet. Kronberger wies noch darauf hin, dass auch Lamprechts Entwürfe der acht Glasfenster im Bürgersaal sowie Bleiglasarbeiten des Sohnes Albrecht in der neu eingerichteten Abteilung „Kunst und Musik“ zu sehen sind.

Ergänzt wird die facettenreiche Schau durch Dokumentationen von Arbeiten Adalbert Lamprechts, den man als Gestalter der Fassade der Buchhandlung Volk kennt und der teilweise in Teamarbeit mit seinem Vater und seinem Bruder Innenausbau-Projekte von Gasthäusern (Landgasthof Sonne) gestaltet hat. Er hat nach Ansicht Thaters „in Stadt und Region Spuren als Innenarchitekt hinterlassen“.

Die Künstlerfamilie

Im Rahmen der neuen Abteilung "Kunst und Musik" mit Wechselausstellungen zeigt das Stadtmuseum Wehr die Ausstellung "Die Wehrer Künstlerfamilie Lamprecht". Zu sehen sind Arbeiten von Adolf Lamprecht (1912 bis 1995), der Textildesigner in der Wehra AG, als Künstler Autodidakt und Albrecht-Dürer-Preisträger (1944) war, sowie seiner Söhne Adalbert Lamprecht (1948 bis 2013), eines Innenarchitekten, und Albrecht Lamprecht (1954 bis 2009), der Schriftsetzer, Glasmaler, Bühnenbildner, Grafiker und freier Künstler war. Die Ausstellung dauert bis 31. Juli, geöffnet: Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag 8 bis 12, Dienstag 14 bis 16, Sonntag 14 bis 17 Uhr.