Wehr Stadt plant Carsharing

Angebot soll klimaneutrale Mobilität für die Bürger ermöglichen.

Wehr (job) Die Stadt Wehr will ein Carsharingmodell mit Elektroautos etablieren. Dies geht aus der Tagesordnung der nächsten Gemeinderatssitzung am kommenden Dienstag, 11. Juli, hervor. In verschiedenen Städten im Landkreis Lörrach gibt es solch ein Angebot bereits, so in Rheinfelden, Schopfheim oder Lörrach.

Getragen wird das Modell von der Stadtmobil Südbaden AG und dem Energiedienst, die mittlerweile über eine beachtliche Flotte von Elektrofahrzeugen verfügen, die von Bürgern stundenweise ausgeliehen werden können. Mit der Anschaffung der Fahrzeuge wurde auch das Ladenetz über lokale Stromtankstellen ausgebaut. In Wehr gibt es derzeit noch keine öffentlich zugängliche Stromtankstelle.

Der Gemeinderat beschäftigt sich in der Sitzung außerdem mit dem geplanten Neubau einer Kindertageseinrichtung im Bereich Georg-Kerner-Straße 20 und legt den exakten Standort auf dem Areal fest. Desweiteren geht es um die Vergabe der Erneuerung der Wasserleitung in der Mühlenmatt sowie in der Oberdorfstraße und die Einführung eines neuen Softwareprogramms für das Pflegeheim der Bürgerstiftung Wehr. Beginn der Sitzung ist um 19 Uhr im Bürgersaal des Alten Schlosses.