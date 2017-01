Wehr Stadt nimmt Darlehen auf und greift nochmals in die Rücklagen

Neuer Gemeindevollzugsbediensteter soll sich durch Knöllchen selbst finanzieren

Nachdem der Ausschuss am Montagabend in einer Arbeitssitzung sämtliche Posten des Haushaltsentwurf geprüft hatte, verblieb noch eine Deckungslücke von 1,45 Millionen Euro. Angesichts der vergleichsweise geringen Investitionen waren in dem Zahlenwerk kaum Einsparungsmöglichkeiten zu finden. Durch Umstrukturierungen in der Stadtverwaltung hat sich im städtischen Haushalt ohnehin einiges verändert. So sind beispielsweise zwei Stellen des Hauptamts organisatorisch jetzt dem Stadtbauamt zugeordnet, was den Personaletat der beiden Ämter entsprechend verschiebt. Die Schwimmbäder und die Badenova-Beteiligung sind komplett aus dem Kernhaushalt verschwunden, weil sie zusammen mit dem Wasserwerk einen neuen Eigenbetrieb bilden. Auch der städtische Abwasserkanal sowie die Kläranlage werden 2017 in einem neuen Eigenbetrieb geführt. Dessen Wirtschaftsplan liegt allerdings noch nicht vor. Der städtische Haushalt ist durch diese strukturellen Veränderungen nur bedingt mit den Vorjahren vergleichbar.

Auf einem Rekordstand sind zwei Ausgabeposten, die von der Stadt kaum beeinflussbar sind: Zum einen die Kreisumlage (5,2 Millionen Euro), zum anderen die Personalkosten (10,5 Millionen Euro), die vor allem durch den vom Bund geforderten Ausbau der Kinderbetreuung stark gestiegen sind. Auch wenn die Stadt den Gürtel deshalb enger schnallen muss: Zukunftsgerichtete Investitionen können dennoch realisiert werden: Ein wesentlicher Teil der geplanten Investitionssumme von 2,36 Millionen Euro fließt in den Abbruch der Fabrikhallen auf dem Wehrer Brennet-Areal. 1,2 Millionen Euro sind hierfür vorgesehen, dafür erhält die Stadt allerdings auch Fördermittel in Höhe von 720 000 Euro. Rund 750 000 Euro sind für Grundstückskäufe vorgesehen, mit denen Gewerbeansiedlungen im Industriegebiet Rossmatt und im Gewerbegebiet Rheinau-Nagelfluh ermöglicht werden. Als Baumaßnahme ist die Erneuerung des Wehrastegs beim Schwimmbad für 110 000 Euro eingeplant.

Ein neuer Gemeindevollzugsbediensteter – ein ehemaliger Auszubildender – ist bereits eingestellt. Diese neue 80-Prozent-Stelle soll sich mittelfristig durch Buß- und Ordnungsgelder selbst finanzieren. Falschparker müssen also in Zukunft mit deutlich mehr Kontrollen rechnen. Gerade in den Abend- und Nachtstunden seien stärkere Kontrollen unbedingt erforderlich, befand Paul Erhart (CDU) angesichts der wilden Parkerei auf den Gehwegen der Hauptstraße.

Im kulturellen Bereich ist für die Walther-von-Klingen-Festspiele auf der Burgruine Werrach ein Defizit von 20 000 Euro eingeplant. Mit dem selben Betrag beteiligt sich die Stadt an dem Projekt "Rheinliebe" des Trinationalen Eurodistricts Basel, mit dem das Ufer beiderseits des Rheins zwischen Basel und Bad Säckingen aufgewertet werden soll.

Mit Genugtuung legten Bürgermeister Michael Thater und Kämmerer Erich Götz den ersten Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs "Energie, Wasser, Bäder" vor, durch den die Stadt jährklich rund 200 000 Euro an Steuern spart, die bislang für die Gewinne aus der Badenova-Beteiligung bezahlt werden mussten. Investiert wird hier in der Sparte Wasserversorgung: In der Oberdorfstraße, der Brunnmattstraße sowie der Krebsbachstraße sollen marode Wasserleitungen erneuert werden. Insgesamt aber wohl nur auf einer Länge von 900 Metern. In der Sparte Bäder ist die Planung für einen neuen Kassenbereich in Arbeit. Zumindest für den Hallenbad-Betrieb soll mittelfristig ein Kassenautomat angeschafft werden.