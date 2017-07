Wehr Stadt entschärft Öflinger Mühlenbach

Bürgermeister gibt Überblick über den Stand der Baustellen in Wehr und Öflingen

Die städtischen Baustellen in Wehr liegen zum Ferienstart im wesentlichen im Zeitplan. Bürgermeister Michael Thater gab in der jüngsten Gemeinderatssitzung einen Überblick. So werde die Erneuerung der Wasserleitung und der rund zehn Hausanschlüsse in der Krebsbachstraße voraussichtlich in der kommenden Woche abgeschlossen. Die Arbeiten werden dann eine Woche länger gedauert haben als ursprünglich veranschlagt.

Noch etwa drei Wochen wird die Kanalsanierung in der Öflinger Brühlstraße dauern. Sie liegt damit ebenso im Zeitplan wie die einzige aktuelle Hochbaumaßnahme, die Sanierung des Gebäudes in der Wehratalstraße 67 im Öflinger Ortskern. Nach der beendeten Dachsanierung soll bald das Gerüst abgebaut werden.

Abgeschlossen wurde in den vergangenen Wochen auch eine Maßnahme zum Hochwasserschutz: Der Einlauf des Mühlenbachs im Öflinger Oberdorf wurde umgebaut und soll nun mehr Wasser fassen. Für Bürgermeister Michael Thater ist der Mühlenbach ohnehin „der einzige unserer Bäche, der zu Recht im Hochwasserkataster als mögliche Hochwasserwelle steht“. Bei Starkregen-Ereignissen war es in der Vergangenheit immer wieder zu Überflutungen im Wohngebiet gekommen. Dies soll nun nach dem Umbau zumindest seltener vorkommen. Allerdings macht Thater für die regelmäßigen Überflutungen nur zum Teil den Einlauf verantwortlich. „Anwohner haben immer wieder ihren Grünschnitt in den Mühlenbach geworfen, der dann natürlich am Rechen hängen blieb“, so Thater. Eindringlich warnte er vor solcher illegaler Grünschnittentsorgung, auch wenn man durch das neue Bauwerk nun „etwas resistenter“ gegen Überflutungen sei.

Wenig Vergnügen bereitet vielen Autofahrern und Anwohnern eine andere Baustelle, für die die Stadt allerdings nicht verantwortlich ist: Die Verlegung des Stromkabels für den EnBW-Windpark auf dem Haseler Glaserkopf durch das Wehrer Stadtgebiet. Die gesamte Breitmattstraße sowie die Austraße sind derzeit Baustelle. Ebenso die Umgehungsstraße, die tagsüber halbseitig gesperrt ist. Wann diese Arbeiten beendet sind, ist unklar.