Wehr Stadt Wehr stellt Flüchtlingsbeirat und Förderprogramm vor

Wehr – Der neue Flüchtlingsbeirat soll den in Wehr lebenden Asylbewerbern mehr Teilhabe ermöglichen. Die Stadt Wehr stellte das neue vierköpfige Gremium gemeinsam mit dem Netzwerk Integration der Öffentlichkeit vor. Möglich wurde die Wahl der vier Beiräte durch das Förderprogramm "Gemeinsam in Vielfalt – Lokale Bündnisse für Flüchtlingshilfe". Im Gespräch mit der neuen Flüchtlingsbeauftragten Antje Maurer kamen auch drängende Themen wie Sprachkurse, Wohnungs- und Arbeitssuche auf den Tisch.

Überraschend schnell sei die Stadt Wehr mit ihrem Antrag auf Förderung durch das neue Förderprogramm des Bundes zum Zuge gekommen, freute sich Bürgermeister Thater. Insgesamt wurden 13 500 Euro bewilligt, die dem Auf- und Ausbau lokaler Bündnisse für Flüchtlingshilfe zugutekommen sollen. Ein zentraler Punkt, um an dem Programm "Gemeinsam in Vielfalt – Lokale Bündnisse für Flüchtlingshilfe" teilzunehmen, war die Gründung des Beirates. Durch dieses im Landkreis bisher einmalige Projekt, so Antje Maurer, soll den Geflüchteten mehr Teilhabe ermöglicht werden. "Mit den Fördermitteln sollen zukünftig gemeinsame Aktivitäten von Einheimischen und Flüchtlingen finanziert werden", erklärt Gabriele Pichlhofer vom Netzwerk Integration. Bereits in der Planung ist ein gemeinsames Kletterprojekt für Jugendliche ab zwölf Jahren mit dem Schulsozialarbeiter an der Gemeinschaftsschule Thomas Meier.

Beirat und Stadtverwaltung nutzen die Gelegenheit, um die Flüchtlingsbeauftragte auf die bürokratischen Hürden bei den offiziellen Sprachkursen hinzuweisen. "Es stimmt, die Sprachkurse sind ein großes Thema", so Maurer. Die von der VHS angebotenen Kurse werden nur für nicht anerkannte Flüchtlinge finanziert. Nach der Anerkennung sei dann das Jobcenter zuständig. Für viele Flüchtlinge ein kaum zu durchblickender Verwaltungsaufwand, so Gabriele Pichlhofer. Dazu kommen die sehr hohen Anforderungen für das Lehrpersonal. Gesichert sei aber für das nächste Semester wieder ein A1-Sprachkurs für Einsteiger und einer neuer A2-Kurs für Fortgeschrittene, freuten sich der Bürgermeister mitzuteilen. Auch die Wohnungssuche für anerkannte Flüchtlinge gestalte sich weiterhin schwierig, berichtete Salim Haji Khalai. Viele der Flüchtlinge hätten in Wehr bereits Anschluss gefunden und würden darum gerne im Ort bleiben. "Wir fühlen uns sehr wohl hier", so der gebürtige Iraker. Doch mangle es an bezahlbaren Wohnraum, und viele Bürger schienen noch Vorbehalte zu haben, bedauerten Gabriele Pichelhofer und Michael Thater. Ebenso große Hürden wie bei den Sprachkursen gebe es auch bei der Arbeitsaufnahme, berichtete Pichlhofer. Durch die langen Wartezeiten auf die Arbeitserlaubnis haben Einzelne bereits eine sichere Stelle wieder verloren. Durch die neue Ansprechpartnerin beim Landkreis und die bessere Zusammenarbeit aller Beteiligten sei man aber trotz aller Kritik auf einem guten Weg, die bürokratischen Hürden zukünftig gemeinsam anzugehen, so Thater abschließend.

Flüchtlingsbeirat

Der neue Beirat soll als Ansprechpartner und Vermittler für die Flüchtlinge in Wehr fungieren. Es wurden jeweils ein männlicher und ein weiblicher Beirat mit Vertretung für die beiden Unterkünfte gewählt, die Wahlbeteiligung lag bei etwa 90 Prozent. Gewählt wurden für die Unterkunft Egerten Herr Salim Haji Khalai und Frau Maissa Amin. Ihre Vertreter sind Herr Alaa Alkoptan und Frau Bashira Maii. Für die Unterkunft in Öflingen wurden Herr Wisam Sey Morad und Frau Nadia Varzei gewählt. Ihre Vertreter sind Herr Hussein Osman und Frau Hanan Abdullah Sadek.