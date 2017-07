Wehr Stadt Wehr rechnet mit Steuer-Plus

Kämmerer Erich Götz kann im Finanzzwischenbericht beruhigende Zahlen vermelden.

Überwiegend gute Nachrichten konnte Rechnungsamtsleiter Erich Götz im Wehrer Gemeinderat verkünden: Durch die gute Wirtschaftslage kann sich die Stadt Wehr berechtige Hoffnung auf höherer Steuereinnahmen machen. Gegenüber der Steuerschätzung im November 2016, die der Haushaltsplanung zugrunde lag, haben sich die für die Kommunen wesentlichen Zahlen deutlich verbessert. Nach der jüngsten Prognose vom Mai kann die Stadt bei den Gewerbesteuereinnahmen mit einem Plus von 360 000 Euro rechnen. Hinzu kommen Mehreinnahmen von rund 70 000 Euro beim Umsatzsteueranteil und für Schlüsselzuweisungen. Da die maßgebliche Schlüsselzahl, die alle drei Jahre angepasst wird, in diesem Jahr erhöht wurde, kann die Stadt wehr sogar in den nächsten drei Jahren mit leichten Mehreinnahmen rechnen. "Dies zeigt, dass sich die Stadt Wehr über dem Landesschnitt entwickelt hat", so der Kämmerer.

Erfreulich sei auch die aktuelle Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen, so Götz. Hier liegen die Einnahmen aktuulle bei rund 5 Millionen Euro, eingeplant hatte die Stadt nur 4,6 Millionen. "Es erfolgen allerdings fast täglich Anpassungen nach oben oder unten", warnt Götz. Eine einzige Steuerrückzahlung könne das Plus wieder zunichte machen. Dennoch hofft er natürlich auf eine kontinuierliche Weiterentwicklung der Gewerbesteuereinnahmen nach oben.

Wie der Kämmerer weiter mitteilte, liegt die Stadt Wehr auf der Ausgabenseite ebenfalls im Plan. Zwar habe es die eine oder andere Mehrausgabe gegeben, diese könne aber durch Einsparungen an anderer Stelle ausgeglichen werden. Aktuell berichtete Bürgermeister Michael Thater von einem Motorschaden bei einem erst drei Jahre alten Fahrzeug des städtischen Bauhofs. Ein Austauschmotor würde mit satten 15 000 Euro zu Buche schlagen, dies komme aber nicht in Frage. Der Bauhof werde nun selbst versuchen, die Reparatur des Schadens am Tubolader zu bewerkstelligen.

Angesichts des vergleichsweise niedrigen Investitionsniveau in diesem Jahr rechnet Thater nicht mit größeren negativen Verschiebungen auf der Augabenseite. Die größte Einzelinvestition, die Sanierungsmaßnahme Brennet-Areal, ist mit 1,2 Millionen Euro veranschlagt. Davon können aber 60 Prozent durch Landesfördermittel gegenfinanziert werden. Weiter Ausgaben in Höhe von 750 000 Euro sind für Grundstückskäufe vorgesehen. davon profitiere die Stadt in den Folgejahren, so Thater.

Energie – Wasser – Bäder

Für den erst im vergangenen Jahr gegründeten Eigenbetrieb "Energie-Wasser-Bäder" konnte Erich Götz in seiner Funktion als Geschäftsführer ebenfalls gute Zahlen in seinem Finanzzwischenbericht vorweisen. Trotz der Trockenheit im ersten Halbjahr konnte das Wasserwerk den betriebswirtschaftlich lukrativen Quellwasseranteil um zwei Prozentpunkte auf 42 Prozent erhöhen. Angestrebt seien hier wieder Werte über 50 Prozent wie in den Jahren 2014 und 2015, so Götz. Die Wasserverkäufe bewegen sich auf Vorjahresniveau – ebenso die Zahl der Wasserrohrbrüche. Diese könnten nun allerdings durch das neue Leckortungssystem schneller entdeckt werden. Während in der Sparte Bäder die Zahlen im Rahmen der Planansätze liegen, kann die Stadt durch die Badenova-Aussstattungen in der Sparte "Energie" ein leichtes Plus von 20 000 Euro verbuchen. In Planung ist aktuell die Umgestaltung des Eingangs- und Kassenbereichs der Bäder, die in diesem Herbst realisiert werden soll.

Das sagen die Räte

Die Gemeinderäte nahmen die positiven Zahlen beruhigt zur Kenntnis. "Da ist offensichtlich gut gerechnet worden", lobte SPD-Fraktionssprecherin Karin Gallmann angesichts der geringen Abweichungen gegenüber dem Haushaltsansatz. "In einem Planungsjahr wie diesem fällt es leichter auf Sicht zu fahren", befand Christoph Schmidt (Freie Wähler). Er mahnte aber an, das städtische Kapital unter der Erde nicht zu vernachlässigen. Bei der Sanierung von Wasserleitungen und Abwasserkanälen müsse die Stadt mehr investieren, um die Infrastruktur in Schuss zu halten. Zufrieden zeigte sich Vito Doria (Grüne): "Schön dass wir in diesem Jahr wieder ebssere Zahlen vorweisen können. Bleibt zu hoffen, dass die Steuerschätzungen auch so eintreffen". Republikaner Wolfgang Meier regte an, sich zeitnah über die Ausweisung von mehr Bauland Gedanken zu machen, um der Stadt zu Wachstum zu verhelfen.

Über die Finanzberichte des Eigenbetriebs Abwasser und der Bürgerstiftung werden wir noch berichten.