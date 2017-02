Wehr Stadt Wehr erhält eine Grußkarte von Mutter Teresa

1993 veranstaltete der Pop- und Gospelchor Wehr ein Benefizkonzert zugunsten der Hilfsorganisation KRIPA, die mit Mutter Teresa zusammenarbeitete. Als Dankeschön sendete diese eine Grußkarte mit einem Segensspruch zurück. Beim Konzert am Samstag wird das ungewöhnliche Dokument dem Stadtarchiv übergeben

Wehr – Ein ganz besonderes Geschenk erhält die Stadt Wehr am Samstag: ein persönlicher Gruß der 1997 verstorbenen Mutter Teresa auf einem Foto des Pop- und Gospelchors der Volkshochschule Wehr aus dem Jahr 1993. Das signierte Bild wird der damalige Chorleiter Hermann Merath am Samstag im Rahmen seines ausverkauften Konzertes im Storchehus an Kulturamtsleiter Reinhard Valenta übergeben.

Als langjähriger Leiter des Pop- und Gospelchors der VHS Wehr war Merath in den achtziger und neunziger Jahren "unheimlich aktiv" gewesen, weiß Reinhard Valenta. Der Chor umfasste bis zu 80 Sängerinnen und Sänger und die noch relativ unbekannte Gospelmusik zog viele Zuhörer an. Auch regelmäßige Benefizkonzerte, besonders zu Weihnachten, gehörten zum Programm des beliebten Chors, erinnert sich Hermann Merath. So auch im Dezember 1993 in der katholischen Kirche St. Ulrich in Öflingen, als der Wehrer Chor zusammen mit der Gospel Family aus Thayngen/Schweiz und der Gruppe New Meadow auftrat, erinnert sich Reinhard Valenta. Die kompletten Einnahmen des Abends wurden an die mit Mutter Teresa zusammenarbeitende KRIPA Foundation gespendet.

Pater Joe Pereira, der Gründer der indischen Hilfsorganisation, ist damals anlässlich des Konzertes persönlich von Bombay nach Öflingen gereist, erinnert sich Hermann Merath. Insgesamt 3000 Mark wurden gesammelt und zusammen mit einer Musik-Kassette und zwei Fotos des Chors dem engagierten indischen Geistlichen überreicht. Und wie von Pater Pereira angekündigt, ließ er eines der Bilder von Mutter Teresa selbst signieren und schickte das Dankeschön zurück.

Lange lag es, sicher verwahrt, bei ihm daheim, so Merath. Dass er noch ein ganz besonderes Dokument aus seiner Chorzeit in Wehr in seinem Besitz hatte, fiel ihm im vergangenen Herbst anlässlich der Heiligsprechung der bekannten Ordensschwester wieder ein. "Ich fand es schade, ein so schönes Zeitdokument im Schrank zu verwahren", so der Musiker und Schulleiter aus Schopfheim. Zu Wehr habe er immer eine besondere Beziehung gehabt, "hier ist meine musikalische Heimat", so Merath. An der Talschule hat er damals sein Referendariat absolviert und Kurse an der VHS gegeben. Hier sei auch die Idee für den Chor entstanden, den er über 15 Jahre lang geleitet hat. Darum habe er Verbindung zu Reinhard Valenta aufgenommen, der sich über den Anruf sehr gefreut hat:

"Das ist ein interessantes Stück Wehrer Stadtgeschichte, das auf jeden Fall einen guten Platz im Stadtarchiv finden wird!" so Valenta. Auch dass Hermann Merath mit seinem Auftritt am Samstag an seine musikalische Vergangenheit anknüpft, sei ihm eine große Freude. Wer einen Blick auf das Original erhaschen möchte, wird Geduld haben müssen: Das Konzert am Samstag ist ausverkauft. Aber sicher wird man eine Gelegenheit zur Ausstellung dieses besonderen Grußes finden, so Valenta.

Mutter Teresa

Die berühmte Ordensschwester und Friedensnobelpreisträgerin wurde weltweit bekannt durch ihr Engagement besonders für Leprakranke im indischen Kalkutta. Geboren 1910 im heutigen Mazedonien gründete sie 1950 die Gemeinschaft der Missionarinnen der Nächstenliebe und wurde für ihr Wirken mehrfach ausgezeichnet. Mutter Teresa verstarb 1997 im Alter von 87 Jahren und wurde bereits 2003 durch Papst Johannes Paul II. selig gesprochen. 2016 erfolgte schließlich die Heiligsprechung der Heiligen Teresa von Kalkutta durch Papst Franziskus.