Wehr Spende für Stadtseniorenrat Wehr: Ex-Gemeinderat verschenkt seine Sitzungspauschale

Der ehemalige SPD-Gemeinderat Gérard Reichert überreicht Wilhelm Moser, Vorsitzendem des Stadtseniorenrats, die Sitzungspauschale von rund 4000 Euro, die er in zweieinhalb Jahren im Stadtgremium erworben hat.

Wehr – Unverhofft kommt oft. Über eine Spende in Höhe von 4000 Euro durfte sich der Stadtseniorenrat Wehr bei seiner Hauptversammlung am Dienstag freuen. Gérard Reichert, ehemaliger Stadtrat der SPD, war der großzügige Spender, der dem Vorsitzenden des Stadtseniorenrates, Wilhelm Moser, ein Lächeln ins Gesicht zauberte.

3979 Euro hatte Reichert in seinen zweieinhalb Jahren im Stadtgremium an Sitzungspauschalen erhalten. Für ihn sei immer klar gewesen, dass er dieses Geld einem guten Zweck zukommen lassen wolle, wenn die Zeit als Stadtrat mal vorbei sei, erklärte Reichert am Dienstag. Um 21 Euro rundete er den Betrag auf, sodass er 4000 Euro an Wilhelm Moser überreichen konnte.

Der freute sich natürlich ganz besonders über die Spende. Der Kassenstand des Stadtseniorenrats sah auch vorher schon nicht schlecht aus, wie aus dem Bericht von Kassierer Gerhard Schuberth hervorging, die Spende bedeutet aber dennoch einen deutlichen Anstieg der finanziellen Mittel für die Arbeit des Stadtseniorenrats.

Besonders ein Reaktionstest für Autofahrer, den der Rat im Herbst veranstalten will und den Moser vor allem Senioren ans Herz legte, sowie eine Seniorenmesse in und um die Stadthalle herum am 20. Oktober des nächsten Jahres, stechen dabei heraus. Schließlich hat sich der Stadtseniorenrat auf die Fahnen geschrieben, sich für die Belange der Senioren in Wehr stark zu machen. Mit dem Reaktionstest werden dem ein oder anderen Teilnehmer vielleicht ein wenig die Grenzen aufgezeigt. Nicht unbedingt nur älteren Autofahrern, aber die stehen nach Vorfällen, wie dem in der Altstadt von Bad Säckingen im vergangenen Jahr mit zwei Toten, natürlich besonders im Fokus der Öffentlichkeit.

Dass das Alter nicht nur Probleme und Einschränkungen mit sich bringt, sondern umgekehrt auch neue Freiheiten, wird bei anderen Veranstaltungen deutlich. Zweimal pro Jahr veranstaltet der Seniorenrat Tanztees in der Stadthalle – zu einer Zeit, zu der junge Leute meist noch arbeiten müssen. Moser machte deutlich, dass er sich ein wenig mehr Teilnehmer wünschen würde, damit die Veranstaltung noch ein wenig lebendiger wird. Auch an den zwölf Spätleesefahrten der Stadt Wehr beteiligt sich der Stadtseniorenrat. Die Fahrten seien immer gut besucht, so Moser.

Nicole Herfert, Geschäftsführerin der Bürgerstiftung Wehr, nahm ebenfalls an der Versammlung teil und überbrachte dabei auch die Grüße von Bürgermeister Michael Thater. Als Wahlleiterin hatte sie ein leichtes Amt. Der Vorsitzende Wilhelm Moser, seine beiden Stellvertreter Harald Orth und Gerhard Lehnert, Kassierer Gerhard Schuberth, die Schriftführerinnen Maria Baier und Simona Winkler, sowie Hannelore Griener als Vertreterin für die Wohlfahrtsverbände wurde alle in ihren Ämtern bestätigt.

Der Stadtseniorenrat

Der Stadtseniorenrat wurde im Jahr 2006 gegründet und wird aktuell von Wilhelm Moser geleitet. Mit der Seniorenmesse am 20. Oktober 2018 plant der Rat schon jetzt eine größere Veranstaltung.