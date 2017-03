Wehr Sozialdemokraten in Wahlkampflaune

Gustav-Struve-Hut für früheren Klettgauer Bürgermeister Volker Jungmann

Die SPD befindet sich derzeit im Aufwind – dies war am auch Abend des Aschermittwochs im Gasthof Krone zu spüren, wo die Wehrer SPD zum 13. Mal des Gustav-Struve-Hut verlieh. "Der Schulzzug rollt" fasste Rita Schwarzelühr-Sutter, Bundestagsabgeordnete und parlamentarische Staatssekretärin im Bundesumweltministerium die gute Stimmung seit der Nominierung von Martin Schulz als Kanzlerkandidat zusammen.

Mit dem neuen Struve-Hut-Träger, dem Klettgauer Altbürgermeister Volker Jungmann, würdigte die Wehrer SPD erstmals einen langjährigen Bürgermeister. Einen, der "in seiner Region das Gesicht der SPD verkörpert", wie Laudator Alfred Winkler bemerkte. Er stehe für die Grundwerte der SPD, die schon in der Zeit der badischen Revolution Struves formuliert wurden: Freiheit, Wohlstand und Bildung für alle. Diese Grundwerte seien lange Zeit selbstverständlich gewesen. "Heute leben wir in Zeiten, wo wir wieder um dies Grundwerte kämpfen müssen", so Winklers Blick auf die Weltpolitik: Nicht nur in den USA, auch in Europa gebe es "Abschaffungstendenzen einiger Grundrechte". Polen und Ungarn schränkten die Pressefreiheit ein, und selbst in westlichen Demokratien seien Rechtspopulisten auf dem Vormarsch. Winkler erinnerte an die Präsidentschaftswahl in Österreich, wo nur durch das Zusammenarbeiten der demokratischen Kräfte ein FPÖ-Kandidat verhindert werden konnte. In Frankreich, wo im Früjahr ein neuer Präsidente geählt wird, sei eine deratige Einigung nicht in Sicht. "Populisten mach aus Sorgen Ängste, Demokraten arbeiten an der Lösung", so Winklers Analyse. Gute Politiker müssten "den Bürgern aufs Maul schauen ohne ihnen nach dem Mund zu reden."

Auf den grassierenden Populismus ging auch Volker Jungmann in seiner Dankesrede ein. Jungmann sieht die Ursache für den Erfolg der Rechtspopulisten in einem "nebulös wabernden Unbehagen gegenüber den Eliten", der vom Politikbetrieb lange ignoriert worden sei. "Dafür bekommt man nun die Quittung", so Jungmann. Er warnte davor, Wähler als die ewig gestrigen auszugrenzen. Die Politik müsse stattdessen "die Sorgen der Menschen wieder ernst nehmen und zu den eigenen machen".

Dass dieses "ernst nehmen" allerdings auch Grenzen hat, darauf wies Rita Schwarzelühr-Sutter hin. "Wer rassistisch argumentiert, ist ein Rassist. Das muss man auch so benennen", so die SPD-Kreisvorsitzende. "Wir sind gefordert, dass wir uns für die Demokratie einsetzen", schwor sie die SPD-Mitglieder auf den Bundestagswahlkampf ein.

Auch Bürgermeister Michael Thater gratulierte dem Kreistagskollegen Volker Jungmann standesgemäß mit einem Weingeschenk – mangels eigener Reben mit einem Tropfen aus der Wehrer Partnerstadt Bandol. Jungmann sei "ein echter Graswurzeldemokrat, auch wenn er manchmal einen etwas autoritären Stil hat." Durchaus doppeldeutig fügte er an: "Schauen Sie ihn sich an: Ohne den roten Hut ist er nur schwarz."

Für die musikalische Umrahmung des Abends sorgte einmal mehr der frühere Wehrer Erhard Zeh mit einigen sozialdemokratischen Liedern, unter anderem von Hannes Wader und Konstantin Wecker. Dass die Struve-Hut-Verleihung längst keine SPD-interne Veranstaltung mehr ist, zeigt der Blick ins Publikum: Neben Michael Thater (Freie Wähler) besuchten auch FDP-Kreisrat Klaus Denzinger sowie einige aktuelle und ehemalige Stadträte von CDU, FDP und Grünen die Aschermittwochsveranstaltung.