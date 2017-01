Wehr Sorgen über Arsenbelastung durch Großbaustelle

Auch in der Frage der gesundheitlichen Belastung durch Schadstoffe gehen die Meinungen der Experten auseinander

Wehr (job) Die Schluchseewerk AG hält die in der Bauphase des Pumpspeicherwerks Atdorf entstehenden Luftschadstoffe nicht für bedenklich. Weder beim Feinstaub noch bei den Stickoxiden sei mit einer Überschreitung von Grenzwerten zu rechnen, so der vom Schluchseewerk beauftragte Gutachter, der Münchner Toxikologe Heinz-Erich Wichmann. "Insgesamt sind durch die Baumaßnahmen keine gesundheitlich bedenklichen Belastungen der Bevölkerung durch die Freisetzung von Schadstoffen zu erwarten. Dies gilt insbesondere für Arsen. Dennoch sollten alle technischen und verhältnismäßigen Möglichkeiten zur Begrenzung der Freisetzung diese krebserregenden Stoffes ergriffen werden", so Wichmann in seiner Gesamtbeurteilung. Bei Bohrungen des Sondierstollens vor einigen Jahren war im Ausbruchmaterial eine erhebliche Arsenbelastung festgestellt worden. Arsen gilt als geogenes Gift, es kommt also natürlich vor. Gerade das Gestein des Hotzenwaldes ist für ein hohes Arsenvorkommen bekannt. Beim Bau des Haselbeckens bleibe die Belastung durch Arsen-Ablagerungen an allen Messstellen unter dem derzeit gültigen Grenzwert von 4 Mikrogramm pro Quadratmeter pro Tag, errechnete der Toxikologe. Wie Jörg Gantzer als Leiter des Planfeststellungsverfahrens einwarf, sei allerdings eine neue "Technische Anleitung Luft" in Arbeit, die eine Senkung des Grenzwertes auf 2,5 Mikrogramm vorsehe. Dadurch könnte es zu einer zeitweisen Überschreitung des Wertes kommen. Dies gilt umso mehr für die Umgebung der Baustelle auf dem Abbau: In Obergebisbach rechnet Wichmann mit einer maximalen Arsenbelastung von 4,73 Mikrogramm.

Die erhöhte Ablagerung habe jedoch keine direkten gesundheitlichen Auswirkungen für die Menschen. Zum Beleg führte er die von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) "duldbare tägliche Aufnahmemenge" (DTA) von 2 Mikrogramm pro Kilogramm an, die auch durch das Essen von Gemüse aus der betroffenenen Region bei weitem nicht erreicht werde.

Hermann Kruse, Toxikologe an der Universität Kiel und Gutachter der Bürgerinitiative Atdorf (BI) wollte diese optimistische Einschätzung nicht teilen. Es sieht eine höhere Krebsgefahr durch die orale Aufnahme des Arsens. Die Balastung von Eiern, Obst, Milch und Butter seien in der Untersuchung nicht berücksichtigt, kritsisierte Kruse. Unvollständig sei die Prognose auch in Bezug auf andere Schadstoffe, ergänzte der Rechtsanwalt der BI. "Total entsetzt" sei er über das "nicht fundierte Gesamtgutachten".

Die Schluchseewerk AG stellte ein Monitoring-Konzept vor, mit dem während der Bauphase die Einhaltung aller Grenzwerte gewährleistet und dokumentiert werden soll.

Überhaupt kein Verständnis für die Pumspeicher-Pläne hatte eine Wehrer Bürgerin, die am Mikrofon ihren Protest kundtat. An die Vertreter der Schluchseewerk AG verteilte sie Bonbons mit dem Hinweis: "Ich habe diese Bonbons ganz leicht mit Arsen versetzt. Werden Sie es essen?" Dass das Unternehmen aus reinem Gewinnstreben einer Belastung aussetze, sei eine "Sauerei".

Am heutigen Freitag geht es ab 9.30 Uhr in der Seebodenhalle um die Lärmimmissionen während der Bauphase sowie um den Baustellenverkehr