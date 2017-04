Sonnenuntergang taucht Rhein in Rosa

Unserer Leserin Martina Meyer gelingt ein märchenhafter Schnappschuss an der Wehra-Mündung

In sattes Rosa getaucht wurde der Rhein bei Brennet am Vorabend des Gründonnerstag. Selbst die sonst strahlend weißen Schwäne sind durch das Licht rosa eingefärbt und erinnern dadurch an Flamingos. Martina Meyer fotografierte für uns vom Bootsteg aus diese einzigartige Sonnenuntergangs-Stimmung. Bild: Martina Meyer