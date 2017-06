Wehr Sonderlandeplatz auf dem Dinkelberg: Starts auch an Sonntagen denkbar

Der Wehrer Gemeinderat unterstützt mit knapper Mehrheit die Einrichtung eines Sonderlandeplatzes für Motorgleitschirme auf dem Dinkelberg. Das Thema wurde jedoch heiß diskutiert. Letztlich lehnte das Gremium sogar ein Flugverbot für Sonn- und Feiertage ab. Das RP Stuttgart hat das letzte Wort

Wehr (msb) Der Aeroclub Schwarzwald darf nach dem Willen des Wehrer Gemeinderats auf dem Dinkelberg einen Ultraleicht-Sonderlandeplatz für Trikes betreiben – und dies ohne Beschränkungen durch ein Sonn- und Feiertagsflugverbot. Das beschloss das Gremium in jüngster Sitzung nach langer Diskussion mit einer knappen Mehrheit von neun gegen sieben Stimmen bei einer Enthaltung. Die Entscheidung ist allerdings nicht mit einer Genehmigung gleichzusetzen, sondern fließt als Stellungnahme der Stadt in das laufende Verfahren ein. Das letzte Wort hat das Regierungspräsidium Stuttgart als zuständige Behörde.

Konkret geht es bei der ganzen Angelegenheit darum, dass die seit zehn Jahren bestehende Flugschule für Ultralleicht-Flugtrikes auf eine neue rechtliche Grundlage gestellt werden soll, um die Rechts- und Bestandssicherung der Anlage zu gewährleisten. Bislang muss das Ehepaar Christoph Nägele und Marion Kohl-Nägele als Verantwortliche der Flugschule und Vertreter des Aeroclubs Schwarzwald jährlich einen Antrag auf Weiterbetrieb stellen, wobei gemäß der bislang geltenden Regelungen eine Begrenzung von 25 Testflügen pro Jahr vorgeschrienben ist. Durch die Ausweisung des Geländes als Sonderlandeplatz für Motorsegel-Trikes und Drachen-Trikes falle diese Befristung weg, wie Bürgermeister Michael Thater erklärte. Dennoch hätte die Stadt gern ein Flugverbot für Sonn- und Feiertage festgelegt: "Sonntagmorgens sollte Ruhe herrschen", so Thater. Außerdem sei der Dinkelberg ein Naherholungsgebiet und solle es auch bleiben. Eine derartige zusätzliche Beschränkung lehnte das Gremium aber mit neun gegen acht Stimmen ab.

Mit der seiner Entscheidung machte es sich der Gemeinderat alles andere als leicht. Die Frage nach dem Sinn einer derartigen Anlage, den Konsequenzen für städtische Entwicklung, Tourismus und die Bürger wurden engagiert diskutiert. "Es geht hier nicht um den Flughafen Zürich, sondern um ein Gelände für eine Randsportart", rief Bernhard Stockmar (CDU) seine Ratskollegen zur Räson. Noch dazu gehe es um eine Anlage, die aus touristischer Sinn Perspektiven eröffne, denn es sei mit Übernachtungsgästen und dergleichen zu rechnen, konstatierte auch Karin Gallmann (SPD). Sie setzte sich auch für eine Streichung der Flugverbote ein: "Es handelt sich ohnehin um eine äußerst witterungsabhängige Angelegenheit. Da wäre es falsch, die Möglichkeiten des Betriebs weiter zu beschränken."

Auch die Angst vor einem Wildwuchs des Flugbetriebs versuchte Fluglehrer Christoph Nägele nach Kräften abzubauen. Tatsächlich kämen die Flugschüler oft von weit her. Allerdings sei die Zahl derjenigen, die tatsächlich in Wehr fliegen "überschaubar und somit auch kontrollierbar", so Nägele. Dass es nach der Änderung der gesetzlichen Grundlagen mehr werden, sei nicht zu erwarten, zumal der Aeroclub in der Region noch zwei andere derartige Plätze betreibe.