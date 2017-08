Wehr Sonderlandeplatz auf dem Dinkelberg: BUND kritisiert Projekt vehement

Der Umweltschutzverband BUND sieht erhebliche Probleme beim geplanten Sonderlandeplatz auf dem Dinkelberg – und geht mit dem Verein Aeroclub Schwarzwald und seinem Vorsitzenden hart ins Gericht.

Wehr (msb) In die Diskussion um die Genehmigung eines Sonderlandeplatzes auf dem Dinkelberg bei Wehr schaltet sich nun auch die BUND-Ortsgruppe mit einer Stellungnahme ein. Darin kritisiert der Umweltverband nicht nur vehement die möglicherweise mit dem Projekt einher gehenden Konsequenzen für Natur- und Artenschutz in diesem Bereich. Vielmehr wirft die Ortsvereinsvorsitzende Inge Böttinger dem Antragssteller, dem Aeroclub Schwarzwald unter Vorsitz von Christoph Nägele, vor "auf Kosten der Allgemeinheit" zu handeln.

Der geplante Sonderlandeplatz auf dem Dinkelberg hat in den vergangenen Wochen bereits für kontroverse Diskussionen in Wehr geführt. Nicht zuletzt hatte sich auch der Gemeinderat bereits intensiv mit dieser Thematik beschäftigt. Nach Ansicht des Wehrer BUND sei es derweil in der öffentlichen Diskussion bisher "nie um die Interessen des Naturschutzes und auch nicht um die Interessen der Landwirtschaft" gegangen, heißt es nun in der von Inge Böttinger unterzeichneten Stellungnahme. Dabei würden beide Bereiche im Falle einer Genehmigung des Sonderlandeplatzes massiv in Mitleidenschaft gezogen. "Der Dinkelberg ist bisher eine Oase der Ruhe und ein sehr wichtiges Naherholungsgebiet für die Bevölkerung." Diese werde durch "Dauerschall" und voraussichtlich zunehmenden Zahlen an Flugschülern und Gästen deutlich entwertet. Denn der Betrieb einer Flugschule erfordere "notwendigerweise die Schaffung weiterer Infrastruktur", so Inge Böttinger.

In unmittelbarer Nähe zu der geplanten Anlage befinden sich laut BUND zwei FFH-Gebiete, eine naturnahe Kulturlandschaft mit Mähwiesen und Streuobstwiesen, in der es eine artenreiche, schützenswerte Tier- und Pflanzenwelt gebe. In unmittelbarer Nähe befänden sich die Lebens- und Bruträume zahlreicher Fledermaus-, Vogel- und anderer Tierarten, die durch den Landeplatz und den zu erwartenden Fluglärm beeinträchtigt werden, kritisiert der BUND.

Auch die Landwirtschaft würde voraussichtlich in Mitleidenschaft gezogen, denn die auf dem Dinkelberg tätigen Bauern verlieren nach Ansicht des BUND-Ortsvereins ihre hofnahen Flächen. Die Landwirte seien somit durch die Flugschule einer weiteren Konkurrenz ausgesetzt.

Dass der Antrag für den Sonderlandeplatz vom Aeroclub Schwarzwald als Verein gestellt worden ist, ist aus Sicht des BUND Wehr ein fadenscheiniges Manöver, um leichter eine Genehmigung zu erhalten. Tatsächlich gehe es allein um wirtschaftliche Interessen, und es sei zu befürchten, dass die Anlage deshalb im Lauf der Zeit sukzessive ausgebaut werdel. Dabei gebe es in "zumutbarer Entfernung" genügend Sonderflugplätze, die nach Ansicht des BUND Wehr auch von der Flugschule genutzt werden könnten.