Wehr Sommerfest in Wehr: Mix aus Musik und guter Laune

Die Besucher erwartet beim Sommerfest in Wehr am 1. Juli wieder ein abwechslungsreiches Programm. Auf zwei Bühnen geht es von 11 bis 23 Uhr rund.

Wehr – Der „Sommer in Wehr“ – das Sommerfest der Stadt schlechthin seit über zwei Jahrzehnten – steht am Samstag, 1. Juli, ganz im Zeichen von begeisternden und abwechslungsreichen Musikevents und einem großen Kinderprogramm. „Die Stadt Wehr und die Servicegemeinschaft Wehr (SGW) stehen als Organisatoren für eine gelungene Mischung mitreißender musikalischer und kultureller Erlebnisse in Zusammenspiel mit tollen Einkaufsmöglichkeiten in der Innenstadt – auch auswärtige Anbieter sind eingeladen, wenn deren Angebote keine Konkurrenz, sondern eine gelungene Erweiterung darstellen“, sagt Peter Hofmeister, Vorsitzender der SGW. Viele Besucher werden auch in diesem Jahr wieder erwartet, die ein volles kulturelles Programm auf zwei Bühnen erleben können an diesem Samstag von 11 bis 23 Uhr. „Bewirtung ist bis 24 Uhr, die Geschäfte sind bis 18 Uhr geöffnet“, sagt Peter Hofmeister.

Die traditionelle Eröffnung durch Bürgermeister Michael Thater und Peter Hofmeister findet um 11 Uhr auf der großen Bühne am Talschulplatz statt, wie immer begleitet durch verschiedene Ensembles der Talschule und dem Jugendakkordeonorchester unter der Leitung von Vadim Fedorov. „Und danach ist die Bühne bis gegen 14.30 Uhr fest in Kinderhand mit Musik, Tanz und Clownsdarbietungen“, schildert Kulturamtsleiter Reinhard Valenta, der die Organisation des Musikprogramms innehat. Gegen 12 Uhr treten die Kinder und Jugendlichen der Tanzschule Iris Jäger auf, danach sorgen die Clowns vom Zirkus Kakerlaki für riesigen Spaß. Beendet wird das Kinderprogramm durch die erfolgreiche Tanzgruppe der „Dance Factory“ von der Sportvereinigung Wehr.

Weiter geht es im Programm am Talschulplatz ab etwa 15 Uhr mit der Bigband des Verbandsjugendorchesters und Showeinlagen von Iris Jaegers „Dance-Funtastics“.

Danach bringt das Rock-Akkordeon-Rockorchester „Akonima“ das Publikum mit Klassikern des Rock in Tanzstimmung vor der Wehrer Kultband „Rangers“, die mit ihrem Rockkonzert ab 21 Uhr für heiße Sounds sorgen. Die Bewirtung hat hier das bewährte Team von „Gleis3“ in Händen.

Auf der Bühne am Kronenparkplatz beginnt das musikalische Festprogramm um 11 Uhr mit einem Frühschoppenkonzert von den „d’Freneberger“ mit volkstümlicher Polka, Marsch und Blasmusik. Die Bewirtung übernimmt die Narrenzunft Wehr. Outlaw Country ist ab 15.30 Uhr hier mit der Weiler Formation „Jack Sixpack and the Gang“ zu erleben. Mit von der Partie bei der bekannten Band ist Nikolaus Feuerstein – stellvertretende Vorsitzender der SGW – am Bass.

Die Live-Band „Zoom“ schließlich, in der auch der Wehrer Gitarrist und Bassist Gaetano Siino mitwirkt, sorgt am Kronenparkplatz für eine schwelgerische italienisch-lateinamerikanische Nacht mit Sommerhits und Schlagern der letzten Jahre sowie Tanzrhythmen wie Salsa und Merengue etwa. Highlight ist die Sängerin Maria aus dem Europapark in Rust. Neben diesem spannenden Musikprogramm wird aufgrund des großen Erfolgs beim vergangenen Sommer in Wehr wieder die Jugendmusikschule Bad Säckingen unter dem Titel „Klassik auf der Hauptstraße“ mit dabei sein. Und auch die Geschäfte der Innenstadt locken mit großartigen Aktionen. „Hierzu wird es zu einem späteren Zeitpunkt nochmals detaillierte Informationen geben, an denen sich Besucher und Gäste orientieren können“, sagen die Organisatoren.