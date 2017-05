Wehr So war das erste Frühlingsfest der Servicegemeinschaft

Die Servicegemeinschaft hat mit dem Frühlingsfest etwas Neues gewagt. Statt einem verkaufsoffenen Sonntag hatten am Samstag die Geschäfte länger geöffnet. Zudem gab es ein Rahmenprogramm mit viel Musik und Rundflügen über die Stadt. Wie die erste Bilanz ausgefallen ist, erfahren Sie hier.

Frühlingsfest am Samstag statt verkaufsoffener Sonntag am Muttertag. Mit der ersten Veranstaltung dieser Art startete die Servicegemeinschaft Wehr (SGW) ein Experiment, dessen Erfolg in den kommenden Wochen analysiert werden muss. Zumindest das Wetter passte am Samstag zum Titel der Veranstaltung.

Die Meinungen bei den Händlern über das Frühlingsfest gingen weit auseinander. Wegen der geänderten gesetzlichen Rahmenbedingungen für einen verkaufsoffenen Sonntag entschieden sich die Mitglieder der Servicegemeinschaft dafür, auf den Sonntag im Frühjahr zu verzichten und stattdessen ihre Geschäfte am Samstag länger zu öffnen. Dazu gab es ein Rahmenprogramm mit viel Musik und Hubschrauberrundflügen.

Sandra Schmidt, Inhaberin von X-Sportfashion, war etwa der Meinung, man hätte beim Sonntag bleiben sollen, weil der eindeutig mehr Kunden anlocke. In Schopfheim habe man es in der vergangenen Woche schließlich auch hinbekommen, ein Programm auf die Beine zu stellen, das dem Verkaufsgedanken am Sonntag übergeordnet gewesen sei. Peter Hofmeister, Vorsitzender der Servicegemeinschaft, hatte im Vorfeld jedoch angeführt, dass dies in Wehr schwer möglich wäre. Die erste Auflage des Frühlingsfestes sah er als Experiment. Ähnlich, wie auch Eberhard Volk, Inhaber der Buchhandlung Volk. Die Entscheidung für das Frühlingsfest sei sehr kurzfristig gefallen, daher sei es dann auch schwer gewesen, ein etwas aufwendigeres Rahmenprogramm zu organisieren. Nun müsse man einfach mal analysieren, ob das Frühlingsfest am Samstag vor dem Muttertag eine Zukunft habe.

Bei Frühlingswetter nutzten immerhin doch eine ganze Reihe Kunden die verlängerten Öffnungszeiten bis 18 Uhr. Die einen bummelten durch die Geschäfte, andere kauften auch. Wieder andere kamen zum Muttertagskonzert der Talschule und die nächsten gingen mit dem Hubschrauber in die Luft. Insgesamt vier Flüge hatte die Servicegemeinschaft in einem Preisausschreiben verlost. Wahead Sultani gewann den ersten Preis, der zwei Freiflüge beinhaltete, und nahm seine Frau Asma mit auf den Rundflug. Roswitha Bacherle und Claudia Sailer gewannen jeweils einen Flug und genossen den Blick auf Wehr mal von oben. Den vieren war der erste Flug des Tages vorbehalten. Fliegen durfte aber jeder, der wollte, allerdings auf eigene Kosten.

Ob das Frühlingsfest eine zweite Auflage erlebt, hängt von vielen Faktoren ab. Klar ist, dass sich die Einkaufslandschaft in Wehr durch die Überbauung des Brennet-Areals in den kommenden Jahren verändern wird und sich dadurch neue Möglichkeiten ergeben werden – ob am Samstag oder Sonntag.