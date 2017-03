Wehr So möchte der RSV Wallbach das Radball-Spielen beliebter machen

Der RSV Wallbach will beim Nachwuchs verstärkt für die Sportart Radball werben. Hinter dem Verein liegt ein Jahr des Umbruchs, große sportliche Erfolge wie in der Vergangenheit blieben 2016 allerdings aus.

Wehr-Öflingen (kf) Der Radsportverein (RSV) Wehra Öflingen rüstet sich für die Zukunft. Junge Trainer, junge Schiedsrichter und Nachwuchswerbung schon in den Kindergärten sollen diese Zukunft für einen der erfolgreichsten Wehrer Vereine sichern und die Randsportart Radball in Öflingen am Leben erhalten. Am Donnerstag blickten Verantwortliche und Mitglieder während der Hauptversammlung des Haupt- und des Fördervereins auf das vergangene Jahr zurück.

Unspektakulär verliefen die Wahlen in beiden Vereinen. Im Förderverein wurden der Vorsitzende Julian Urich, sein Stellvertreter Luca Klausmann, Kassierer Ditmar Klausmann und Schriftführer Stefan Schubach in ihren Ämtern bestätigt. So wie im Hauptverein auch Julian Urich als stellvertretender Vorsitzender, Daniela Klausmann als Kassiererin und Tobias Bachmann als Schriftführer.

Sportlich war 2016 für den RSV eher unspektakulär. Erfolge, wie den Gewinn der Deutschen Meisterschaft im Jugendbereich, gab es im vergangenen Jahr nicht zu feiern. Es war ein Jahr des Umbruchs, das auch nicht komplett reibungslos verlief, wie der Fachwart Radball, Stefan Schubach, in seinem Bericht erläuterte. Joshua Eckert und Robin Leber traten bei den Aktiven in der Oberliga an, mussten die Saison aber aufgrund einer Verletzung vorzeitig abbrechen. Daher war der Abstieg nicht abzuwenden.

Deutlich besser verlief die Saison für die drei Doppel in der Bezirksliga. In ihrem ersten Jahr bei den Aktiven erreichten Raffael Albietz und David Schillinger gleich einen fünften Platz. Noch besser lief es für Julian Urich, der zusammen mit Markus Buchner vom RSV Wehr eine Spielgemeinschaft bildet. Nach Platz drei schafften sie den Aufstieg in die Landesliga. Den schafften auch Björn Griener und Samuel Stupfel, die in der Bezirksliga Platz eins belegten. Auch die Jugend war wieder erfolgreich, wenn auch nicht ganz so auffällig, wie man es beim RSV Öflingen schon erlebt hat. Im Halbfinale der Deutschen Meisterschaft war für Luis Frey und Noah Klausmann sowie für Marc Huber und Moritz Schubach Endstation. In ihrer Verbandsrunde lag das Doppel Huber/Schubach allerdings auf Platz eins, Frey/Klausmann starteten gar in der Jugend-Oberliga eine Altersklasse höher als sie müssten. Platz zehn am Saisonende ist daher sicher mehr wert, als es sich anhört.

Wichtig ist, den ganzen Verein fit für die Zukunft zu machen. Ein Schritt dabei ist, neben Stefan Schubach weitere Trainer zu finden. Mike Kranz hat seine C-Lizenz im Januar erhalten, Julian Urich und Jonathan Stupfel werden ihren Trainerschein voraussichtlich im Januar 2018 erhalten. Robin Leber hat seine Lizenz als Schiedsrichter erworben, damit stellt der RSV aktuell fünf Schiedsrichter.

Für eine Randsportart wie Radball ist es noch wichtiger, Werbung bei der Jugend für sich zu machen, als für andere Vereine. Jugendwart Mike Kranz möchte Radball daher in sämtlichen Wehrer Kindergärten präsentieren, beim Spiel- und Sporttag der Schule in Öflingen durften sich Kinder und Jugendliche auch schon beim Radball ausprobieren. So sollen mögliche Talente angelockt und die erfolgreiche Arbeit des Vereins fortgesetzt werden.

Der Verein

Der RSV Wehra Öflingen wurde im Jahr 1902 gegründet und zählt aktuell 50 Mitglieder. Der Förderverein wurde im Jahr 2007 gegründet und hat 90 Mitglieder. Eine der Haupteinnahmequellen des RSV ist neben dem Schällemarkt und den Mitgliedsbeiträgen die Radbörse, die jedes Jahr stattfindet. In diesem Jahr am Samstag, 1. April, vor dem Rewe-Markt in Wehr.