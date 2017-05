Wehr So geht es mit der Kinderbetreuung in Wehr weiter

So geht es mit der Kinderbetreuung in Wehr weiter

Die Stadtverwaltung hat über das erweiterte Angebot und die Einrichtung einer zweiten Gruppe für den Kinderhortes Bing informiert. Sollte der Bedarf vorhanden sein, schließt Bürgermeister Michael Thater die Einführung einer dritten Gruppe nicht aus.

Wehr (milo) Das Thema Ganztagesgrundschule in Wehr scheint vom Tisch – vorerst. Die Stadtverwaltung lud Donnerstagabend in die Kindertagesstätte Zelg, um über die in der Gemeinderatssitzung beschlossene Kinderganztagesbetreuung zu informieren. Die aus einer Umfrage hervorgegangene hohe Nachfrage der Eltern nach einer Erweiterung der Kapazitäten im Kinderhort Bing sowie nach Betreuung der Kinder während der Ferienzeiten "ist bei uns angekommen", versicherte Bürgermeister Michael Thater. 51 Prozent der Befragten hatten in dieser Umfrage in Aussicht gestellt, ihr Kinder für das vorgestellte Wehrer Ganztagesgrundschulmodell anzumelden.

Neben einer deutlichen Nachfrage nach einer Betreuung im Hort war es der Wunsch nach einer verlässlichen Ferienbetreuung, die die Stadtverwaltung nun veranlasst hat, die Ganztagsschule zurückzustellen und einem Ausbau des Kinderhortes Bing den Vorzug zu geben. Entsprechend beschloss der Gemeinderat die Einrichtung einer zweiten Hortgruppe. Damit würden ab 1. September im Schuljahr 2017/2018 zwei Gruppen mit je 25 Kindern von 12.15 bis 17 Uhr während der Schulzeit betreut werden. Der Rat genehmigte darüber hinaus die im Haushalt 2017 nicht vorgesehenen Mehrkosten in Höhe von knapp 26 000 Euro überplanmäßig zur Verfügung zu stellen. Im Fall einer entsprechenden Nachfrage, die durch weitere Bedarfserhebungen zu eruieren wäre, schloss Thater für das Schuljahr 2018/2019 auch die Einrichtung einer dritten Hortgruppe nicht aus.

Einen gewissen Rückstand bei der organisatorischen und konzeptionellen Planung räumte Heike Bohnsack-Roth, zuständig für Kindertageseinrichtungen und Schulen, ein. Sie verwies auf notwendige "Lernprozesse". Es gelte nun, mit neuen Personalkräften neue Konzeptionen zu entwickeln. Durch eine enge Zusammenarbeit mit der Grundschule sowie die Zusammenlegung von Hort und Randzeitbetreuung sollen Fach- und Zusatzkräfte gebündelt, Räumlichkeiten optimal ausgelastet und Personalsynergien genutzt werden, so Bohnack-Roth. Mit Applaus quittierten die Eltern das Lob Andrea Gnaigers: Die Mutter eines Sohnes dankte der Stadt für das "schnelle Reagieren" auf den Wusch nach größeren Kapazitäten im Kinderhort Bing.

Gleichwohl bestand auch beim Bedarf an weiteren Informationen, kritischen Fragen sowie Forderungen nach Planungssicherheit für Eltern kein Mangel. Allen bisherigen Anmeldungen für einen Hortplatz könne entsprochen werden, versicherte Thater. Bisher Angemeldete könnten im Juni mit einer schriftlichen Bestätigung rechnen. Über Anmeldungsmöglichkeiten für die künftige Ferienbetreuung werde die Stadtverwaltung noch informieren. Ziel sei, ab dem 1. September eine verlässliche Betreuung von Kindern vom ersten bis mindestens zum zehnten Lebensjahr im Zeitraum von 7 bis 17 Uhr, stellte Thater klar.