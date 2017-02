Wehr So bunt war der Nachtumzug in Wehr

So bunt war der Nachtumzug in Wehr

Der Wehrer Nachtumzug hat eine bunte Vielfalt an Masken und Häsern gezeigt. Die Hexenzunft organisierte das imposante Spektakel zu ihrem 70-jährigen Bestehen.

Hexen, Geister und Dämonen. „Back to the Roots“, zurück zu den Wurzeln, lautete das (inoffizielle) Motto des beliebten Wehrer Nachtumzuges, der am Samstag wieder für eine aus allen Nähten platzende Wehrer Hauptstraße sorgte. Ein närrisches Doppeljubiläum galt es zu feiern: Zu ihrem 70. Geburtstag war es der Wehrer Hexenzunft vorbehalten, das beliebte abendliche närrische Treiben zu organisieren. Genauso wie vor 20 Jahren, als zum 50-jährigen Bestehen der Hexen der Nachtumzug erstmals ausgerichtet wurde.

Abspecken war diesmal angesagt: Mit über 100 teilnehmenden Gruppen sei der Nachtumzug im vergangenen Jahr „zu heftig“ gewesen, erklärt Oberhexe Christian Ruthe gegenüber der Presse. Um die Teilnehmerzahl zu begrenzen, wurden diesmal nur Gruppen eingeladen, die das Thema „Häxe, Geischter und Dämone“ abdecken. Ausnahmen bildeten besonders gut befreundete Gruppen, die Wehrer Mitliederzünfte und natürlich Guggenmusiken wie etwa die Wehrer Storchestäghüüler, die Gugge-Brass-Band aus Murg oder die Säckinger Holuspuele-Waggis.

Der bunten Vielfalt an Masken und fasnächtlichen Gewandungen tat dies freilich keinen Abbruch. 74 Gruppierungen von Lörrach über das Wiesental und den Hochrhein bis in den Hochschwarzwald nahmen um 19.11 Uhr in den Höfen Aufstellung, um sich den Zuschauern in der Innenstadt zu präsentieren. Gut vertreten war in diesem Jahr auch der Freiburger Raum. Ein besonders Spektakel boten dabei die Jungwinzer aus Pfaffenweiler, die ihr effektvolles Piratenschiff „Lady Milena“ dem staunenden Publikum präsentierten. Natürlich hagelte es – sehr zur Freude der kleinen Narren – auch in diesem Jahr wieder jede Menge Bonbons, Lutscher, Popcorn und Schokolade.

Nicht fehlen durften auch wieder ausgiebige Konfettiduschen, die vorzugsweise über charmanten jungen Damen im Publikum herniedergingen. Die qualifizierte Moderation des Umzuges besorgte Ehrenhexenmeister Roland Fricker, der wissenswerte Informationen über die teilnehmenden Gruppen zu geben wusste und der auch bestens über die verschiedenen Schlachtrufe Bescheid wusste. Im Anschluss an den Umzug lud die Hexenzunft dann zum Eröffnungsball in die Stadthalle.