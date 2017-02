Wehr Skifahrer des SC Wehrs freuen sich über gute Platzierungen

Ein erfolgreiches Wochenende liegt hinter dem Nachwuchs des Skiclubs Wehr. Lena Jehle und Samuel Laule belegten beim Hansjörg-Fuchs-Gedächtnislauf und beim verbandsoffenen Bezirksrennen jeweils den ersten Rang in ihrer Altersklasse

Wehr – Vergangenes Wochenende starteten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Renn- und Fördergruppe des Skiclubs Wehr wieder bei unterschiedlichen Rennen. Am Samstag waren sie beim Hansjörg-Fuchs-Gedächtnislauf in Wieden sehr erfolgreich.

Lena Jehle und Samuel Laule konnten in ihren Altersklassen jeweils den ersten Platz erringen. Am Sonntag dann starteten sie erneut beim verbandsoffenen Bezirksrennen des Skibezirks 5. Abermals konnten sich beide wieder den ersten Platz ihrer Altersklasse sichern. Zudem errang Lena Hierholzer den 6. Rang während ihr Bruder Max auf Rang 17 kam. Das Team wurde durch Lilly Helbling komplettiert. Sie kam auf Platz 14. Leon Laule startete in Todtnauberg bei einem DSV-Punktrennen. Bei den beiden Slalomrennen platzierte er sich am Samstag auf Rang 10 und am Sonntag dann auf Rang 18.