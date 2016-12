Wehr Sie lässt sich auf keinen Stil festlegen

Die Malkurse von Elena Romanzin an der VHS-Wehr sind sehr gefragt. Bereits jetzt sind ihre Kurse wieder ausgebucht und die Nachfrage ist groß. Erstmals bietet die Lehrerin auch Kunstreisen an.

"Bereits einige Tage nach der Präsentation des neuen Kursprogramms der VHS-Wehr zeigt sich, dass insbesondere die Kurse und Workshops der Malschule Elena Romanzin auf große Nachfrage in der Region stoßen", schreibt Reinhard Valenta, der Kulturamtsleiter der Stadt Wehr, in einer Pressemitteilung. Die Kurse von Romanzins Meisterklasse seien bereits ausgebucht, die Nachfrage nach Plätzen zu weiteren ihrer Kurse sei enorm.

Seit 2012/13 hat sich die Malerin, deren vorwiegendes Ausdrucksmedium die klassische Malerei ist, nicht nur in Ausstellungen, als Kuratorin oder Ausstellungsorganisatorin weithin einen Namen geschaffen, sondern eben auch als Mallehrerin unter anderem im Rahmen von VHS-Kursen in Wehr, dem Verein Haus Fischerzunft in Bad Säckingen, Deutschlandweit in Boesner Workshops, mit Workshops während der Tage der Kunst in Ötlingen und neu in diesem Jahr nun mit Malreisen.

Dass im Jubiläumsjahr zum 300. Geburtstag des Haus Fischerzunft in Bad Säckingen wieder eine große Ausstellung ihrer Meisterschüler zu sehen sein werde sei gewiss, sagt sie erfreut. In all diesen Kursen vermittelt Elena Romanzin auch als ausgebildete Pädagogin ihr Knowhow, denn sie kann auf eine reiche und grundlegende Ausbildung zurückgreifen – in Malerei, Bildhauerei, Kunstgeschichte in allen Facetten, auch der Geschichte der Entwicklung von Maltechniken und Materialien. "Dies sind die Grundlagen, auf denen sich eine gute Arbeit aufbaut", sagt sie. Und vielfältig ist auch das gesamte Repertoire an Stilrichtungen, das sie vermittelt in ihren Kursangeboten; Interessierte finden hier die Möglichkeit sich mit Portraitmalerei, Stillleben oder Landschaftsmalerei auseinanderzusetzen, ebenso mit Licht und Reflexion.

"Das wird Thema sein im September während der letzten Malreise nach Venedig ins Kloster Centro Culturale Don Orione", erzählt sie. Immerhin nimmt die Tätigkeit als Lehrerin die Hälfte ihrer Zeit in Anspruch mit eintägigen Workshops an Wochenenden, zweitägigen Maltechnikkursen an Wochenenden, der Meisterklasse oder wöchentlichen Maltechnikkursen. "Hierher kommen viele Kunstinteressierte, zu 70 Prozent aus der weiteren Region – und zwar aus allen Bevölkerungsschichten", erzählt Elena Romanzin. Daneben bietet sie nun die neuen Malreisen im Juli, August und September mit Artistravel nach Freiburg, Aschau, Südtirol und Venedig an und die Boesner Workshops im Mai und Oktober in Witten und Düsseldorf.

Daneben liegen ihr die Kinder auch ganz besonders am Herzen. "Im Sommerferienprogramm bin ich daher auch immer vertreten, denn Kindern soll so früh wie möglich ein unverkrampfter Zugang zur Kunst ermöglicht werden – die Schwellenangst vor der Welt der Kunst ist nämlich unbegründet", sagt sie und lächelt.

So lässt sie sich auch nicht festlegen auf eine bestimmte Richtung – sie kennt sich im gesamten Stilspektrum aus, baut auf ihrem reichen Wissen und Können auf und öffnet neue Türen. "Ich sehe mich als Geschichtenerzählerin in den unterschiedlichsten Metiers und Genres der Malerei", erzählt die umtriebige Künstlerin.

Weitere Infos im Internet: www.elenaromanzin.com/malschule