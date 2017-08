In der Nacht sind die ersten großen Teile des Windparks Hasel in Wehr angekommen.

Mit einer Überraschung begannen in der Nacht die Schwertransporte zum Windpark Hasel. Nicht über die Ausfahrt Wehr-Nord, wie es EnBW und Stadt Wehr eigentlich vereinbart hatten, sondern über die Ausfahrt Mitte wurden die sechs Mastteile des ersten Windrads angeliefert. Dere Logistikunternehmer hatte für beide Strecken Genehmigungen beantragt. Am Donnerstagnachmittag entschieden sich die Verantwortlichen gegen den ausdrücklichen Wunsch der Stadt Wehr für die Route durch die Innenstadt.

Ansonsten lief die erste von voraussichtlich elf Transportnächten reibungslos. Gegen 22.30 Uhr war der Tross aus Bremerhaven zu seiner vorletzten Etappe von Bad Bellingen nach Wehr aufgebrochen. Begleitet von der Verkehrspolizei, die jeweils den Gegenverkehr stoppte, ging es über die A5, A98, B317 nach Schopfheim und von dort nach Wehr. "Es hat alles ohne Probleme geklappt" bilanzierte Stefan Kranzer, stellvertretender Leiter des Verkehrskommissariats.

In Wehr kam der Konvoi gegen 0.20 Uhr an. Rund eine Stunde später war das Ziel, das Zwischenlager auf dem alten Festplatz erreicht. Im Schneckentempo bahnten sich die 40-Tonner den Weg über den Kreisverkehr Talstraße, In den Höfen und Industriestraße. Bis zu 40 Meter lang waren die sechs Transporter, die jeweils ein Drittelsegment des Mastfußes geladen hatten.

Richtig spannend wird es voraussichtlich am 11. September. Dann sollen die ersten 60 Meter langen Rotorblätter geliefert werden.