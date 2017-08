Wehr Schwertransport bleibt im Wald stecken

EnBW beim Windpark Hasel in der Bredouille

Die Liste der Pannen bei der Realisierung des Windkraftprojekts in Hasel wird immer länger: Der erste "Selbstfahrer", mit dem ein Teil des ersten Masts auf den Haseler Glaserkopf transportiert werden sollte, ist im Wald am Mettlenkopf stecken geblieben. Seit Freitagnachmittag steht der Zwölfachser an einem Steilstück in der Nähe der der Mettler Hütte und lässt sich nicht vor und nicht zurück bewegen.

Wie EnBW-Sprecher Ulrich Stark mitteilt, wurde am Montag versucht, den Schwertransport mit Unterstützung einer Raupe nach oben zu bringen. Am späten Nachmittag konnte Stark einen Erfolg vermelden: Der Schwertransport war am Ziel angekommen.

Offenbar war das Wegstück zu steil für das 40-Tonnen schwere Gefährt. Dies wirft auf die Planer des Bauherren, den Energiekonzern EnBW, einmal mehr ein schlechtes Licht. Als im Februar die Transportroute im Wehrer Gemeinderat vorgestellt wurde, wiesen einige Stadträte auf einige sehr steile Abschnitte hin und wollten explizit wissen, ob diese Stellen mit einer Asphaltschicht befestigt werden müssten. Die Frage hatte einen konkreten Hintergrund: Beim Bau des Windparks auf dem Gersbacher Rohrenkopf waren mehrere Teilstücke mitten im Wald geteert worden, damit die Schwertransporte genügend Griff auf dem Untergrund haben. Der EnBW-Projektleiter winkte damals ab: Eine Asphaltierung des Waldwegs sei nicht notwendig und auch nicht Teil des Genehmigungsantrags.



Das Malheur auf der letzten Etappe des Transports bringt die EnBW erneut in eine Bredouille: Zwar steht schon fest, dass in der Nacht zum Freitag der nächste Schwertransport-Konvoi in Wehr ankommen soll. Hinter dem Terminplan für die weiteren Transporte stehen allerdings noch dicke Fragezeichen. Zum einen ist noch nicht klar, welche Konsequenzen aus dem Steckenbleiben des ersten Selbstfahrers gezogen werden müssen: Klappt es allein mit Unterstützung der Raupe, auch die anderen Teile nach oben zu bringen oder muss eine andere Lösung gefunden werden? Zum anderen ist das Platzangebot auf dem Umladeplatz begrenzt. Eigentlich war geplant, jeden Tag eines der sechs Segmente für den ersten Mast zum Standort zu bringen. Aber noch liegen an der Industriestraße fünf der sechs Teile der ersten Anlieferung und warten auf den Weitertransport.

Parallel zur Problemlöung arbeitet die EnBW noch die letzte Panne im Zusammenhang mit dem Windpark Hasel auf: In der Nacht zum Freitag hatte der erste Schwertransport kurzfristig eine andere Route genommen, als dies mit der Stadt Wehr abgesprochen war. Statt der Ausfahrt Wehr-Nord wurde der Konvoi über die Auffart Wehr-Mitte und damit durch die gesamte Innenstadt geleitet. "Wir sind ursprünglich von einer maximalen Länge von 40 Metern ausgegangen", erklärt nun der EnBW-Sprecher. "Diese Fahrzeuge können offenbar aus technischen Gründen, je nach Ladung, durchaus plus minus einen halben Meter flexibel angepasst werden. Damit hat offenbar eines die 40-Meter-Schranke knapp überschritten. Deshalb hatte sich nach meinem Überblick die Polizei dazu entschlossen, kurzfristig vorsorglich die Route 'Mitte' zu wählen", so Stark.

Der Einsatzleiter der Verkehrspolizei hatte allerdings in der Nacht zum Freitag gegenüber unserer Zeitung erklärt, das von EnBW beauftragte Logistikunternehmen habe die Entscheidung getroffen. Eine Genehmigung habe für beide Strecken vorgelegen.

"Zur Vorbereitung des für kommenden Donnerstag vorgesehenen nächsten Transportes versuchen wir, aktuell eine Lösung zu finden, die zuverlässig die Route über die Ausfahrt Nord ermöglicht", so Stark. Ein erneutes Ausweichen über die Talstraße kann er derzeit aber nicht ausschließen. Dies wollte die Stadt Wehr eigentlich vermeiden.

Gelockert wurde zwischenzeitlich das absolute Parkverbot in der Talstraße und In den Höfen. War in der vergangenen Woche zum Ärger der Anwohner ein unbefristetes Parkverbot ausgeschildert worden, übernimmt ab sofort der städtische Bauhof die Beschilderungen – und zwar nur für die Tage, an denen auch tatsächlich Transporte stattfinden. Für den Aufwand erhält die Stadt Wehr einen Kostenersatz.