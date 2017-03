vor 6 Stunden Jörn Kerckhoff Wehr Schwarzwaldverein will Image modernisieren

Der Schwarzwaldverein Wehr kämpft gegen den Mitgliederschwund und will sich ein moderneres Image zulegen. Bürgermeister Michael Thater gibt den Vorsitz an Manuela Ramsteiner ab und ist nun stellvertretender Vorsitzender. An der Hauptversammlung wurden 43 Mitglieder geehrt, darunter auch Martha Mattes für 80 Jahre.

