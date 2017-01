Wehr Schwarzer und bissiger Humor überzeugt die Besucher bei Kabarettist Frederic Hormuth

Kabarettist Frederic Hormuth unterhält im Storchehus, aber regt auch zum Nachdenken an.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Vor kleinem Publikum präsentierte der Kabarettist Frederic Hormuth sein elftes Soloprogramm "Halt die Klappe – wie müssen reden!" im Wehrer Storchehus. Redefreudig und meinungsstark gab Hormuth den gut 30 Gästen für mehr als zwei Stunden Orientierungshilfe in der komplex gewordenen Welt.

Zu einem "Kabarett-Abend der Superlative" hatte die Kulturkooperation Schopfheim-Wehr eingeladen. Von der ersten Minute an zeigte Frederic Hormuth, dass die paradoxe Überschrift dieses Abends Programm ist. Da man mit seiner Meinung heute leichter denn je anecken kann, begann der Abend mit einer Meinungsumfrage: Wie lange braucht ein Pils? Wohin mit den Kuchengabeln? Und was wird aus Griechenland? Hormuth zeigt auf unterhaltsame Weise, dass man zu jedem Thema eine Meinung haben kann.

Schnell geht es zu den aktuellen Schlagzeilen und zur Meinungsvielfalt im Internet. Ob Veganer, Impfgegner oder Verschwörungstheoretiker, der Kabarettist hat für jeden die passenden Worte oder das passende Lied dabei. Neben einer scharfen Zunge kann Hormuth musikalisches Talent vorweisen. Mit schmissigen Ohrwürmen, gesprenkelt mit bekannten Melodien, singt der Kabarettist vom Anspruch auf die Wahrheit, von Helikopter-Eltern und dem Untergang des Abendlandes. Wenn dem charmanten Wutbürger der Kragen platzt, wird mit dem beherzten Schlag auf den Buzzer der akustische Notausschalter aktiviert.

Je später der Abend, desto schwärzer und bissiger wurde der Humor. Wenn Politiker Meinungsmanagement betreiben und Nebelkerzen zünden, wenn ein Mob in Clausnitz Busse attackieret oder die AfD und "Intellektuelle Rechte" als Möchtegern-Herrenmenschen von Nazideutschland träumen – das Lachen mag so manchem Zuhörer im Halse stecken geblieben sein. Dabei weiß der erfahrene Kabarettist sein Publikum gut mitzunehmen, setzt Denkanstöße und kleine Nadelstiche und lockert den Abend immer wieder auf. Zum Schluss gibt es ein Rezept gegen die düsteren Gedanken: politisches Engagement und viel Humor. "Man kann sich ändern", stellt Hormuth fest, aber "Demokratie ist nichts für Feiglinge". Viel Applaus und Jubel gab es für den gelungenen Abend, der Künstler bedankte sich mit einer inbrünstigen Ode an das Honigbrot als süße Zugabe.