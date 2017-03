Wehr Schneller über die Eichener Höhe

Bundesstraße 518 zwischen Schopfheim und Wehr wird auf einem Teilstück ausgebaut

Die Bundesstraße B 518 zwischen Schopfheim und Wehr soll im Zuge des Umbaus der Anschlussstelle B 317/B 518 in der Steigungsstrecke bei Eichen auf einer Länge von etwa 700 Metern dreistreifig ausgebaut werden. Die Dreistreifigkeit soll den schnelleren Verkehrsteilnehmern in der Steigungsstrecke ermöglichen an langsam fahrenden Fahrzeugen wie Lastwagen vorbeifahren zu können. Dies teilt das Regierungspräsidium auf Anfrage des SÜDKURIER mit. Zum Realisierungszeitpunkt dieser Maßnahme könne derzeit noch keine Aussage getroffen werden, heißt es aus der Behörde. Als vorbereitende Maßnahme wird laut Regierungspräsidium noch in diesem Jahr bei Schopfheim-Eichen eine Hangentwässerung als erste Baustufe geplant. Auch die erforderlichen baurechtlichen Verfahren sollen noch in diesem Jahr abgearbeitet werden. Eine bauliche Umsetzung der Hangentwässerung ist für 2018 vorgesehen. Der Leiter des Baureferats Süd des Regierungspräsidiums Freiburg, Dieter Bollinger, erläuterte, dass die Realisierung der Hangentwässerungsleitung unabhängig vom geplanten vierstreifigen Ausbau der B 317 erfolgen kann.