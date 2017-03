Wehr Schlosskonzert: In jedem Musikstück steckt ein Tango

Schlosskonzert: In jedem Musikstück steckt ein Tango

Das Trio Neuklang hat beim Schlosskonzert bekannte Musikstücke in einen Tango verwandelt und so dem Publikum einen ungewöhnlichen Abend beschert.

Wie hört es sich an, wenn Hexen Tango tanzen? Nach Mussorgsky und dem Trio Neuklang! Die drei Herren aus Berlin bilden ein ungewöhnliches Ensemble und haben sich vorgenommen, bekannten Melodien einen Tangorhythmus zu unterlegen und sogar Mozart zu „tangoisieren“. Ihr Schlosskonzert zeigte, dass die klassische Musik genügend Tangopotenzial hat.

Der letzte Tango von Mozart – das klingt doch gut. Und so haben sich der Klarinettist Nikolaj Abramson, der Akkordeonist Jan Jachmann und der Cellist Arthur Hornig sogar das „Lacrimosa“ aus Mozarts Requiem auf ihre Instrumente umgeschrieben. Man mag zu solchen Bearbeitungen stehen, wie man will, die drei Tango-Aficionados machen die Arrangements gut; so kann das Publikum eine andere Art von Musik erleben und auf Entdeckungsreise mitgehen.

Zum Glück gibt es kein Programmheft, sonst müsste darauf stehen: „Tango von Franz Schubert“. Man glaubt, man hat sich verhört. Hat Brahms einen „Ungarischer Tango“ komponiert? Diesen Job haben sie für ihn erledigt. Auch die Idee, vom Hexentanz aus „Die Nacht auf dem kahlen Berge“ einen Tango-Besenritt mit viel Cello-Gegrummel und Klarinetten-Gesäusel zu machen, ließ sie wohl nicht los.

Cellist Hornig, der mit Witz und Selbstironie durchs Programm führt, erklärte, was es mit dieser einmaligen Trio-Formation auf sich hat: Sie wurde aus der Not heraus geboren, ein abendfüllendes Programm zu kreieren. Da war es dann nur eine Frage der Zeit, dass die „Vier Jahreszeiten“ von Vivaldi so hätten klingen können. Die Vocalise von Rachmaninow musste nur durch Akzentverschiebungen im Rhythmus geändert werden und schon wurde ein Tango daraus.

Es scheint also gar nicht so schwierig, aus bekannten Musikstücken einen Tango zu machen. Was dem Trio unter die Finger kommt, dem verpassen sie kurzerhand ein argentinisch angehauchtes Feeling. Mögen die Komponisten auch Grieg, Tschaikowsky oder Rachmaninow heißen, deren Klavierkonzerte als motivische Steilvorlage für eine Montage dienen. Wobei der Walzer aus Schostakowitschs Jazzsuite noch die leichtere Übung sein dürfte.

Beim Tango-Verschnitt aus vier Wagner-Opern (Walküre, Fliegender Holländer, Tannhäuser und Rienzi) muss man schon die Ohren spitzen, um die Motive zu erkennen. Das machte das vergnügliche Hören aus, denn das Neuklang-Ensemble hat Sinn für musikalischen Humor. Interpreten wie Zuhörern haben ihren Spaß daran, wenn Jazzakkorde und Tangorhythmus in bekannte Klassiker rutschen.

Nicht immer verrät der gewitzte Moderator (aus „verkaufstechnischen Gründen“) alle Namen von Komponisten und Stücken, die im Booklet ihrer gleichnamigen CD „Goodbye Astor“ genau beschrieben sind. Nach Astor Piazzolla ist ihr Programm benannt, der gar nicht erklungen ist, aber als Tango-Übervater immer dabei war. Erst in der fetzig gespielten Zugabe, dem „Libertango“, verabschieden sie sich mit Piazzolla.