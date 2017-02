Wehr Schällemarkt lockt Besucherscharen

Öflingen wird beim Schällemarkt zur närrischen Gass. Bürgermeister Michael Thater sticht gekonnt das Fass an. Die zahlreichen Besucher schlemmen an den Buden.

Der Schällemarkt lockt alle Narren nach draußen. Alle sechs Jahre gibt es dafür einen Tag mehr. Nämlich dann, wenn in Öflingen das Narrentreffen der Vereinigung Hochrheinischer Narrenzünfte stattfindet. Das war in diesem Jahr wieder der Fall und so hatten die teilnehmenden Vereine schon am vergangenen Sonntag auf dem Schulplatz in Öflingen gefeiert. An diesem Sonntag folgte nun die offizielle Eröffnung mit Fassanstich durch Bürgermeister Michael Thater.

Der Bürgi und das Bierfass, viele Kapitel wurden in diesem Buch schon geschrieben, am Sonntag kam das nächste. Natürlich waren die Besucher am Morgen gespannt, wie sich Thater diesmal schlagen würde, beziehungsweise wie er den Zapfhahn in das Fass schlagen würde. Zuerst musste der Bürgi aber noch die Reden von Narrenboss Michael Sutter und Dorfbüttel Matthias Huber über sich ergehen lassen. Und die nahmen ihn ordentlich aufs Korn. Den ersten Zunftabend in Öflingen hatten der Bürgi und die Stadträte verpasst, beim Wiiberklatsch hatte er die Feuerwehrmusik aus dem Rathaus ausgesperrt. Die Pleiten, Pech und Pannen des Michael T., die schmierten sie ihm noch mal dick aufs Brot.

Ob da beim Fassanstich die nächste folgte? Nein. Denn Thater zeigte, dass ihn der Fassanstich inzwischen nicht mehr schrecken kann. Souverän erledigte er den Job. Eins, zwei, drei, vier Schläge und der Zapfhahn saß. Dann wurde das Freibier für alle Narren gezapft. Michael Sutter und Matthias Huber halfen dem Bürgi, das Kaltgetränk unters Volk zu bringen.

Der Auftakt war also gelungen, doch damit ging die Party auf dem Schällemarkt erst los. Die Buden der Hühnerlochfelsengeister, der Devils Hunter, des Radsportvereins und der vielen übrigen Vereine wurden gestürmt, die Besucher schlemmten sich durch den Markt. Gegen Mittag zog es dann viele Narren nach Wehr zum Sonntagsumzug. Viele von ihnen und noch mehr kamen anschließend wieder zurück nach Öflingen, um auf dem Schällemarkt die Fasnacht weiter zu zelebrieren. Sie genossen die fünfte Jahreszeit in vollen Zügen. Am heutigen Montag geht es noch weiter und wie jedes Jahr hoffen die Narren darauf, dass die Fasnacht nie enden möge. Aber irgendwann ist auch alles Schöne einmal vorbei.