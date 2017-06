Wehr Sanierungsgebiet Bahnhofsplatz: Ausgebremst auf der Zielgeraden

Durch einen Rechtsstreit mit einer Baufirma verzögert sich die Fassadensanierung des Polizeigebäudes und damit der Abschluss des Sanierungsgebiets Bahnhofsplatz vorerst auf unbestimmte Zeit.

Wehr – Was eigentlich mit der Neubebauung des Minimalgelände abgeschlossen sein sollte, steht nun vor ungeplanten Hürden: Durch einen Rechtsstreit mit einer Baufirma verzögert sich die Fassadensanierung des Polizeigebäudes und damit der Abschluss des Sanierungsgebiets Bahnhofsplatz vorerst auf unbestimmte Zeit.

Bereits zu Beginn des Jahres sollten die Sanierungsarbeiten an der historischen Fassade des Polizeipostens Wehr abgeschlossen sein, so Bürgermeister Michael Thater. „Aktuell haben wir große Probleme mit einer auswärtigen Baufirma“, so der Bürgermeister weiterhin. Die Spezialfirma aus Bayern hatte den Zuschlag für die notwendigen Sandsteinsanierungen erhalten, aber seit mehreren Monaten ruhen die Arbeiten. Die Sanierung stehen deshalb auch auf der Tagesordnung der nächsten Gemeinderatssitzung am 20. Juni, kündigt der Bürgermeister an. Offenbar besteht noch die Möglichkeit zur außergerichtlichen Einigung, denn ein Gerichtstermin steht nach aktuellen Recherchen noch nicht an. Mit dem Sanierungsgebiet Bahnhofsplatz beschäftigt sich die Stadt nun schon seit rund zehn Jahren: Neben dem Bahnhofsplatz mit dem ehemaligen Bahnhof und das Bahngelände bis zur Merianstrasse umfasst der Gebiet auch die Gebäude um das Rathaus sowie das Postareal und den ehemaligen Minimal hinter dem Wehrahof. Durch die Aufnahme ins Landessanierungsprogramm 2009 konnte 1,15 Million Euro an Zuschüssen gesichert werden, zusätzlich stellte die Stadt rund 767 000 Euro für die Sanierungen ein. Die Neugestaltung des Bahnhofsplatzes konnte bereits 2013 abgeschlossen werden. Die Fassade des fast 120 Jahre alten, denkmalgeschützten Bahnhofsgebäudes wurde für 300 000 Euro energetisch saniert, gleichzeitig wurde der Vorplatz optisch aufgewertet.

Auch die städtischen Gebäude profitieren von den Sanierungsmaßnahmen: Seit 2014 ist das Alte Schloss dank modernem Außenaufzug barrierefrei zu erreichen, außerdem konnte hier das lange ersehnte Bürgerbüro eingerichtet werden. Außerdem wurde das Gebäude der Stadtkasse energetisch saniert und die Fenster im neuen Schloss unter Berücksichtigung des Denkmalschutzes energiesparend erneuert. Gefördert wurde auch die Umnutzung des alten Postgebäudes an der Poststraße zu einem Zahnärztehaus sowie die die Teilsanierung des ehemaligen Wehrahofs. Einige Anstrengung hatte dann noch das Großprojekt Minimal gekostet. Nach langem Leerstand, eine drohende Zwangsversteigerung und ein verschwundener Eigentümer konnte die Stadt die Immobilie schließlich 2013 aufkaufen. Es folgte die Suche nach einem passenden Investor, es folgten Unstimmigkeiten hinsichtlich der Neubebauung – das Projekt beschäftige die Stadträte über Jahre hinweg. Der in diesem Jahr schließlich durchgeführte Abbruch konnte nun als vorletztes Projekt auf der langen Liste ebenfalls aus dem Sanierungstopf gefördert werden. Bereits in diesem Sommer soll hier nun ein vierstöckiges Wohnhaus entstehen.