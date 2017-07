Wehr Sagenhafter Freitag: Stadt Wehr lädt zu tollem Freizeitprogramm am 14. Juli ein

Die Freizeitaktion am 14. Juli auf dem Platz hinter der Stadthalle findet bereits zum elften Mal statt. Die Organisation übernimmt eine Kooperation aus der Stadt, der Schülerfirma Emo von der Gemeinschaftsschule und der Volksbank Rhein-Wehra.

Wetten, dass der Freitag, der 14. Juli, sagenhaft wird? In Wehr auf jeden Fall. Da veranstaltet die Stadt in Kooperation mit der Volkabank Rhein-Wehra und der Schülerfirma Emo der Gemeinschaftsschule Wehr nämlich den elften „Sagenhaften Freitag“. Nicht, wie sonst, an der Burgruine Werrach, sondern auf dem kleinen Festplatz hinter der Stadthalle.

„Eigentlich war für dieses Wochenende an der Burgruine eine Theateraufführung geplant, deswegen wurde die Planung für den Sagenhaften Freitag für den kleinen Festplatz erstellt“, erklärt Kulturamtsleiter Reinhard Valenta. Das Theater habe sich zwar zerschlagen, die Mitglieder der Schülerfirma hätten aber schon im Oktober mit der Raumplanung für den Festplatz begonnen. Deswegen sei man für dieses Jahr dann auch dabei geblieben. Im kommenden Jahr werde man aber wieder für die Burgruine planen, weil sie einfach ein ganz spezielles Ambiente für diese Veranstaltung bietet, so Valenta.

Die Schülerfirma der Gemeinschaftsschule arbeitet seit Jahren mit der Stadt Wehr bei verschiedenen Projekten zusammen, etwa bei der Vorbereitung der Verleihung des Lothar-Späth-Förderpreises. Und eben auch beim Sagenhaften Freitag. Die Schüler überlegen sich verschiedene Spielstationen, bereiten diese vor und sind auch während der Veranstaltung im Einsatz.

Bei der Schülerfirma Emo handelt es sich um ein Schulprojekt der Klassenstufe acht, das jeweils über das gesamte Schuljahr geht. Wie im richtigen Leben, beginnt der Einstieg in die Firma mit Bewerbungsgesprächen für die verschiedenen Arbeitsbereiche. Björn Bader hat für die Vorbereitung des Sagenhaften Freitags die Managerrolle übernommen, Sarah Schröter ist die stellvertretende Chefin des Projekts. Insgesamt besteht die Gruppe aus 15 Schülern, die die Planung für die Spielstationen auf die Beine gestellt haben.

Am 14. Juli werden sie einige Klassiker, wie Dosenwerfen, Sackhüpfen, Eierlauf oder Schatzsuche präsentieren. Stelzenlaufen ist in diesem Jahr neu dabei in dem Spieleparcours, der aus sieben Stationen besteht. Jedes Kind, das ab 14 Uhr mitmacht, bekommt einen Laufzettel, der an jeder Station abgestempelt wird. Wer am Ende alle sieben Stempel hat, bekommt einen kleinen Preis. Preise gibt es auch wieder beim Sagenquiz der Volksbank, an dem sich Kinder der Kindergärten und der Grundschulen aus der näheren Umgebung schon jetzt beteiligen. Abgabeschluss dafür ist am Montag, 10. Juli, entweder bei der Volksbank oder bei der Touristinformation der Stadt Wehr. Am 14. Juli um 16 Uhr findet die Ziehung der Gewinner statt. Die dürfen sich dann über ein Konto mit Beträgen von 50, 30 und 20 Euro freuen.

Die Stadt hat mit dem Clown Beppo und dem Talschulchor wieder ein Unterhaltungsprogramm auf die Beine gestellt, die Schlossgeisterzunft Wehr übernimmt wieder die Bewirtung. Mit der Künstlerin Elena Romanzin können die Kinder malen, oder sich hinter einer Stellwand fotografieren lassen. Die Bilder werden dann entwickelt und können mitgenommen werden.