Wehr Sabine Gersbacher ist neu im Pfarrgemeinderat der Seelsorgeeinheit Wehr-Öflingen-Schwörstadt

Sabine Gersbacher ersetzt Bertram Hinnenberger im Pfarrgemeinderat der Seelsorgeeinheit Wehr-Öflingen-Schwörstadt. Ein Konzept zur Begrüßung von Neubürgern wurde beschlossen.

Eine umfangreiche Tagesordnung hatte der Pfarrgemeinderat der Seelsorgeeinheit Wehr-Öflingen-Schwörstadt in seiner Sitzung am vergangenen Dienstag zu bearbeiten. Zunächst wurde Sabine Gersbacher, geborene Thomann, aus Öflingen einstimmig in den Pfarrgemeinderat berufen. Diese Wahl eines zusätzlichen Mitglieds wurde erforderlich, weil der bisherige Pfarrgemeinderat Bertram Hinnenberger um Entbindung von seinen Verpflichtungen gebeten hatte. Nach Rücksprache mit dem Ordinariat Freiburg wurde nach deren Anregung verfahren. Sabine Gersbacher freute sich über die Berufung in das Gremium und dankte für das Vertrauen. Sie will sich mit vollem Herzen für das Wohl der Pfarrkirche einsetzen.

Danach wurde ein Konzept für Neubürger und Neugeborene in der Seelsorgeeinheit beraten und beschlossen. Ziel ist es, neuen Mitgliedern der katholischen Kirchen in den drei Gemeinden der Seelsorgeeinheit durch eine herzliche Begrüßung zu zeigen, dass sie mit Freude aufgenommen werden. Die Umsetzung soll nach entsprechender Vorarbeit zügig angegangen werden.

Die Pastoralreferentin Anja Drechsle informierte über den Stand der Vorbereitungen zum Fronleichnahmsfest und zur Firmung. Gesucht werden noch Helfer beim Herstellen der Blumenteppiche für die Fronleichnamsprozession. Diese können sich in den Pfarrämtern Wehr, Öflingen und Schwörstadt melden und werden nach Rücksprache wunschgemäß eingeteilt.

Die in Wehr und Schwörstadt gebildeten Gemeindeteams wurden vom Pfarrgeemeinderat einstimmig bestätigt. Die offizielle Berufung erfolgt jeweils in Gottesdiensten in den betreffenden Pfarrkirchen.

Nach einigen internen Regularien erfolgten die Berichte aus den Gemeinden und aus dem Stiftungsrat. Für das Pfarrzentrum in Wehr wurde eine Lösung für den Austausch des Heizkessels noch im Herbst 2017 gefunden, die die Zukunft nicht verbaut. In Öflingen beginnen die Arbeiten zur abschnittsweisen Stabilisierung des Glockenstuhls im Turm der St. Ulrichskirche. Außerdem wurde die Reparatur der Treppenanlage vor der Kirche in Öflingen beschlossen. Auch in Schwörstadt gehen die Arbeiten an der Pfarrkirche St. Clemens und Urban weiter.

Nach Bekanntgabe der nächsten Termine verabschiedete Freifrau Magdalena von Schönau die Mitglieder mit guten Wünschen für die restliche Fastenzeit und das Osterfest 2017.